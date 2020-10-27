Допвыручка и экономия белорусских участников торгов на БУТБ в январе-сентябре выросли на 38%

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сумма дополнительной выручки и экономии белорусских предприятий, совершавших сделки на Белорусской универсальной товарной бирже, в январе-сентябре 2020-го превысила Br201 млн, что на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Самый существенный экономический эффект получили компании, закупавшие на БУТБ металлопродукцию и уголь. За счет снижения цен в ходе биржевых торгов они смогли сэкономить Br135,3 млн, или на 28% больше, чем в январе-сентябре 2019 года", - рассказал Роман Янив.

Для предприятий лесопромышленного комплекса выгода от участия в биржевых торгах составила Br61 млн. По сравнению с прошлым годом данный показатель увеличился на 73%. В эту сумму вошла дополнительная выручка отечественных экспортеров пиломатериалов и щепы, а также экономия лесхозов на закупке лесохозяйственных услуг.

Что касается сельхозпредприятий, то использование биржевой площадки принесло им Br5,1 млн дополнительной выручки и экономии. Среди главных бенефициаров - покупатели шрота масличных, а также продавцы молочной продукции и рапсового масла.

Как отметил пресс-секретарь, показатель дополнительной выручки и экономии напрямую зависит от количества участников торгов и объемов сделок, которые они заключают. Так, с начала года на бирже аккредитовались 1 859 новых организаций, а сумма сделок по итогам января-сентября выросла на 5% до Br3,5 млрд.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.

Дополнительная выручка - сумма денежных средств, полученных дополнительно продавцами от продажи товара на биржевых торгах по более высоким ценам по сравнению со стартовыми. Экономия средств на торгах происходит в результате приобретения товара по более низким ценам по сравнению со стартовыми.-0-