Дороги, реальный сектор, банки. Крутой рассказал, как в 2022 году разделят инвестиционный пирог

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Крутой в интервью телеканалу "Беларусь 1" рассказал о планах по инвестициям в предстоящем 2022 году, сообщает БЕЛТА.

"Темпы инвестиций на следующий год 103,3%. Это выше даже уровня ВВП – 102,9%. То есть инвестиции должны развиваться опережающим образом", - заявил он.

Дмитрий Крутой отметил, что на прошедшем 3 декабря совещании по социально-экономическому развитию страны Президент абсолютно справедливо заметил, падение инвестиционной активности недопустимо, и если 3-4 года стагнировать в этом сегменте экономики, то будет потеряна конкурентоспособность по целой группе товаров и производств.

"В следующем году инвестиции должны серьезным образом увеличиться. Планы правительства - Br37 млрд. общих инвестиций, Br25 млрд из них, подавляющая часть, - это реальный сектор экономики. Br16 млрд. из этих Br25 млрд. - это собственные деньги предприятий. Вот та накопленная чистая прибыль последнего года. Она Br12 млрд. у нас на сегодняшний момент. Часть из нее естественно идет на текущее потребление, увеличение заработных плат, но определенная часть резервируется именно как инвестиционный ресурс", - рассказал Дмитрий Крутой.

По его словам, кредитная поддержка банков в общем инвестиционном пироге будет увеличена до Br6-7 млрд.

Br5 млрд потратят на инфраструктурные проекты. "Дороги, мосты, больницы, детские сады и другие социальные объекты", - пояснил замглавы Администрации Президента.

Примерно Br7 млрд запланированы на цели жилищного строительства всех видов. "Примерно половина из этой суммы будет обеспечена за счет денег наших граждан. Жилищное строительство по прежнему будет в этом сегменте оставаться приоритетом. Это абсолютно правильно", - сказал Дмитрий Крутой.

Он также рассказал о наполнении запланированных инвестиционных средств конкретными проектами: "Этот объем - Br25 млрд. инвестиций в реальном секторе экономики. В системе мониторинга, которую ведет Министерство экономики, находятся на сегодня примерно 600 средних и крупных проектов. 80 из них - это крупные проекты. На них будет сделан основной упор".-0-