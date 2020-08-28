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28 августа 2020, 10:43

Дорожную карту по гармонизации законодательства в ЕАЭС в нефтяной сфере примут до конца года

Фото из архива
Фото из архива

28 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Дорожную карту по гармонизации законодательства стран Евразийского экономического союза в нефтяной сфере примут до конца 2020 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам заседания Консультативного комитета по нефти и газу при Коллегии ЕЭК.

"Стороны согласились с проектом документа и приняли согласованное решение о его дальнейшем рассмотрении на Совете ЕЭК и Высшем Евразийском экономическом совете, - отметили в пресс-службе. - Планируется, что документ будет утвержден до конца 2020 года".

Подготовка дорожной карты предусмотрена программой формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС. Предполагается, что гармонизация законодательства будет включать в том числе обеспечение рыночных механизмов торговли нефтью и нефтепродуктами между участниками общих рынков и применение общих принципов и методов тарифообразования в отношении услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов в рамках общих рынков.

Участники заседания также обсудили работу над проектом соглашения о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС и выполнение мероприятий первого этапа создания общего рынка газа. Кроме того, была рассмотрена подготовка порядка биржевых торгов газом и единых правил доступа к газотранспортным системам, расположенным на территориях государств союза. Затрагивались и другие темы.

Как подчеркнул член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Эмиль Кайкиев, формирование общих нефтегазовых рынков - одно из стратегических направлений развития союза. "Комиссия совместно с государствами-членами интенсивно работает над реализацией мероприятий по формированию общих рынков", - добавили в ЕЭК.-0-

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