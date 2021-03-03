Дорожную карту по транспортной политике ЕАЭС планируется принять в I полугодии

3 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Дорожную карту по реализации транспортной политики Евразийского экономического союза на 2021-2023 годы планируется рассмотреть на заседании Евразийского межправительственного совета в I первом полугодии 2021 года. Об этом сегодня на брифинге сообщила помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

ЕЭК уже завершила подготовку проекта дорожной карты. "Среди мероприятий документа: гармонизация законодательства стран союза, внедрение электронных транспортных документов, развитие смешанных и контейнерных перевозок, комплексное развитие евразийских транспортных коридоров, в том числе транспортно-логистических центров, - отметила Ия Малкина. - Планируется усовершенствовать механизм контроля за движением крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств, а также синхронизировать процедуры, необходимые для перевозки опасных грузов".

По ее словам, в сфере водного транспорта будет совершенствоваться порядок прохода судов по внутренним водным путям. "В сфере железнодорожного транспорта приоритетом станут: внедрение цифровых технологий, решение проблемы получения предварительной информации при выполнении перевозок из третьих стран", - сказала помощник председателя Коллегии ЕЭК.

"В области гражданской авиации страны продолжат работу по снятию ограничений при выполнении пассажирских и грузовых авиаперевозок", - добавила Ия Малкина.-0-