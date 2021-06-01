Дорожную карту развития транспорта в ЕАЭС планируется утвердить премьер-министрами в августе

1 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Проект дорожной карты по реализации основных направлений и этапов транспортной политики ЕАЭС на 2021-2023 годы рассмотрен на Консультативном комитете по транспорту и инфраструктуре ЕЭК под председательством члена Коллегии (министра) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Эмиля Кайкиева, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

"Документ предусматривает широкий спектр мероприятий, направленных на последовательное развитие всех видов транспорта и на работу по гармонизации законодательства стран ЕАЭС, внедрению в союзе электронных транспортных документов, развитию евразийских транспортных коридоров, транспортно-логистических центров, интеллектуальных транспортных систем, смешанных и контейнерных перевозок", - пояснили в пресс-службе.

На заседании внимание участников было акцентировано на согласовании отдельных вопросов деятельности воздушного и железнодорожного транспорта, имеющих особое значение для государств ЕАЭС, а именно освобождения от уплаты таможенной пошлины на ввоз гражданских пассажирских самолетов и практики введения и применения странами союза ограничений и запрещений на перевозку грузов, в том числе транзитных, порожних собственных или арендованных вагонов в межгосударственном сообщении (конвенционных ограничений). "По итогам обсуждения членами комитета принято решение о внесении проекта дорожной карты для рассмотрения органами ЕАЭС в целях его утверждения Евразийским межправительственным советом в августе текущего года", - проинформировали в пресс-службе.

В сфере автомобильного транспорта рассмотрены проблемы признания свидетельств профессиональной компетентности водителей международных автомобильных перевозок. "Члены комитета рассмотрели вопрос об отмене требования выдачи учетного талона перевозчикам государств ЕАЭС на внешней границе союза, - отметили в ЕЭК. - Речь идет о случаях выполнения перевозок на безразрешительной основе или по многосторонним разрешениям Европейской конференции министров транспорта. Участники заседания согласились, что в перспективе для отмены учетного талона на бумажном носителе необходимо создать механизм контроля и учета таких перевозок".

Кроме того, комитет одобрил перечень евразийских транспортных коридоров и маршрутов.

В заседании от уполномоченных органов стран ЕАЭС приняли участие первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович, заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армении Армен Симонян, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Берик Камалиев, первый заместитель министра транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Кыргызстана Алмаз Тургунбаев, статс-секретарь - заместитель министра транспорта России Дмитрий Зверев.-0-