Достаток влаги и умеренно теплая погода поспособствуют росту кормовых трав - Белгидромет

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Достаточное количество влаги и умеренно теплая погода в ближайшее время поспособствуют росту кормовых трав, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В ближайшее время достаточное количество влаги и умеренно теплая погода будут способствовать отрастанию трав. Ожидаемые кратковременные дожди в отдельные дни могут осложнять условия для начавшейся заготовки сена", - прогнозируют в Белгидромете.

В мае и в начале июня на большей части территории Беларуси сохранялся недобор тепла. При этом его было достаточно для начала колошения раннеспелых злаковых трав, преимущественно в южной части страны отмечено появление соцветий у люцерны и клеверов. Это оптимальные фазы развития для заготовки кормов, потому в хозяйствах страны проводится первый укос трав.

На полях высота злаковых трав в основном несколько превышает прошлогодние значения на аналогичный период, а высота люцерны, напротив, немного уступает прошлогодней.-0-