Доверие, взаимодополнение и самодостаточность - Мясникович сформулировал идеологический стержень ЕАЭС

15 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии сегодня на XXII Апрельской международной научной конференции российского национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" назвал три ключевых принципа, которые, по его мнению, должны стать идеологическим стержнем евразийской интеграции на ближайшую перспективу. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК.

В качестве первого принципа Михаил Мясникович назвал доверие: "Необходимо повысить уровень доверия к ЕАЭС, институтам и интеграционным процессам в целом среди национальных органов, предпринимателей и общественности государств-членов. Не должно наблюдаться разрывов между политической волей и практической реализацией. Только сплоченность и безоговорочное взаимное доверие наших стран и совместный труд на благо населения государств-членов приведут к успешности развития союза".

Вторым ключевым принципом евразийской интеграции должно стать взаимодополнение. "Принципиально важным является переход от психологии конкуренции к психологии сотрудничества, - подчеркнул глава Коллегии ЕЭК. - Экономическая политика в основе своей должна способствовать взаимодополняемости национальных экономик. В этом лежит ключ к успеху ЕАЭС. Соперничество в производстве одних и тех же товарных групп является заведомо проигрышной тактикой. Странам необходимо объединять усилия и готовить общие товарные предложения как для внутреннего рынка, так и для рынков третьих стран".

И третий принцип - самодостаточность. "Пандемия коронавируса COVID-19 обнажила уязвимость человечества и противоречия между ведущими экономиками, - указал Михаил Мясникович. - Для эффективной конкуренции с экономическими гигантами менее масштабным экономикам необходимо объединяться и укреплять институциональное взаимодействие. Другой альтернативы нет. Самодостаточность союза, его растущая привлекательность и инновационная активность, определенные стратегическими направлениями, будут способствовать развитию экономик государств-членов".

Председатель Коллегии ЕЭК констатировал, что 2020 год внес серьезные коррективы в логику мирового развития. По его мнению, мировой экономический кризис 2020 года обусловлен сменой технологических и мирохозяйственных укладов, а пандемия лишь ускорила негативные процессы.

"Пандемия и кризис обострили и ряд других проблем: нарастание протекционизма и кризис многосторонней торговой системы, односторонний отказ от долгосрочных обязательств, стремление перехода от кооперационной повестки к обособленному развитию ведущих экономик мира, - заметил Михаил Мясникович. - Полагаю, что все вышеперечисленное - это шаг назад. В складывающейся ситуации одним из наиболее эффективных путей развития является углубление региональной интеграции и создание на ее основе обновленной архитектуры международных экономических отношений".

Договор о ЕАЭС, подписанный в 2014 году, носит всеобъемлющий характер: государствам-членам удалось одномоментно договориться о полноценной интеграции по широкому кругу вопросов. "Он дал мощный импульс к развитию интеграции, предложенная парадигма сотрудничества зарекомендовала свою состоятельность, - уверен глава ЕЭК. - Объем ВВП ЕАЭС за первые 5 лет увеличился на 21%, достигнув по итогам 2019 года почти $2 трлн. За этот же период промышленное производство в ЕАЭС выросло на 13,2%, в том числе по обрабатывающей промышленности почти на 15%. Эти показатели выше, чем, например, в ЕС, где промышленное производство выросло на 5,4%, в том числе обрабатывающая промышленность - на 6,1%. Объем взаимной торговли государств – членов ЕАЭС увеличился на 27,7%. В ежегодном рейтинге Всемирного банка Doing business ЕАЭС занимает 29 место из 190 экономик, произошел рост на 12 позиций".

В ЕАЭС функционирует общий рынок товаров, достигнут значительный прогресс в формировании общего рынка услуг (он действует в 53 секторах), принят единый Таможенный кодекс, обеспечивается свобода передвижения и социальные гарантии трудящихся: например, соглашение о пенсионном обеспечении вступило в силу в январе 2021 года. Принято 49 единых технических регламентов, действует более 12 тыс. международных стандартов, благодаря чему порядка 85% товаров уже сертифицировано по единым техническим нормам.

Вместе с тем Михаил Мясникович высказал мнение, что в период с 2014 по 2019 годы экономики стран ЕАЭС могли бы развиваться более высокими темпами. Во-первых, не в полной мере реализован интеграционный потенциал в промышленной сфере: отсутствует ориентация на специализацию экономик, отмечается недостаточный уровень промышленной кооперации, а качество и конкурентоспособность производимой в союзе продукции оставляет желать лучшего. Второй причиной глава Коллегии ЕЭК назвал низкий уровень инвестиций в основной капитал. "В наших странах в предыдущие периоды не происходила эффективная трансформация сбережений в инвестиции и инновации, которые необходимы для повышения экономического потенциала", - указал он. Еще одной причиной является дисбаланс внутренней и внешней торговли в ЕАЭС, причем превалирующую долю в последней занимает сырьевой экспорт. "В 2020 году внешнеторговый оборот составил $622,8 млрд (экспорт - $364,4 млрд, импорт - $258,4 млрд). Торговля в союзе в 2020 году - $54,9 млрд. Соотношение 11 к 1", - привел подтверждающие цифры Михаил Мясникович. И, наконец, последняя причина - недостаточная вовлеченность в интеграцию деловых кругов. "Бизнес не нашел себя в ЕАЭС, не использует интеграционные преимущества и не создает новые транснациональные цепочки добавленной стоимости", - пояснил председатель Коллегии ЕЭК.-0-

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