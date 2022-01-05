Довгало: БЦК в 2021 году увеличила выпуск цемента на 4,8% до 5 млн т

Начало прошлого года выдалось для строительной отрасли Беларуси достаточно трудным. Прежде всего потому, что из-за аномально морозной и затяжной зимы снизились темпы строительства не только в стране, но и у соседей, которые традиционно и в больших объемах покупают у Белорусской цементной компании стройматериалы. К этому добавились последствия пандемии и экономические трудности, которые накрыли почти все страны. Однако все это не стало поводом опустить руки - отечественные производители серого "золота" упорно наращивали объемы производства, осваивали новые рынки сбыта и выпуск новой продукции. Как эти сложности отразились на работе цементной отрасли Беларуси, с какими результатами удалось завершить непростой во всех смыслах год и о планах на нынешний рассказал в интервью корреспонденту БЕЛТА генеральный директор управляющей компании холдинга "Белорусская цементная компания" Александр Довгало.

- Александр Станиславович, пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на экономику всех стран. Эпидемиологическая обстановка так или иначе отразилась на работе как крупных предприятий, так и представителей малого и среднего бизнеса, а также организаций различной формы собственности, кроме того, многие были вынуждены уйти на самоизоляцию и перевестись на удаленный режим работы. Сказалась ли эта ситуация на работе вашей компании? Да и в целом, какие коррективы внес коронавирус в работу предприятий цементного холдинга?

- Хоть 2020 год, когда началась пандемия COVID-19, был по-особенному непростым для всего мира, который фактически ушел в локдаун, наши предприятия работали без вынужденных остановок и без перехода на удаленную работу. Зарплата выплачивалась своевременно и в полном объеме. В результате заводы и трудовые коллективы сохранены, ситуация стабильная.

Изначально залогом нашей успешной работы стало принятие в мае 2019 года указа главы государства №181 о повышении эффективности организаций цементной отрасли, что позволило сохранить предприятия и создать условия для их бесперебойной работы, в том числе повысить загрузку производственных мощностей, ритмично обеспечивать производство сырьем и материалами.

Впервые в 2020 году и рентабельность продаж, и прибыль от реализации стали положительными. Выросли как объемы производства по всем позициям (цемент, известь, мел, сборные железобетонные конструкции, бетон, раствор товарный, кирпич, блоки), так и темпы отгрузки на внутренний рынок, рекордным был также темп роста выручки на одного среднесписочного работника. Несмотря на пандемию, уровень загрузки производственных мощностей и экспорта белорусских цементников оказался даже выше, чем за два предыдущих года. Достаточно сказать, что за 2020 год объем промышленного производства по организациям цементной промышленности составил Br831 млн (по итогам 2021 года прогнозируется в размере Br924,5 млн), темп роста к 2019-му в действующих ценах - 110,2% (темп роста 2021 года к 2020-му - 111,3%). Суммарный объем реализации цемента достиг 4,8 млн т, за 2021 год мы выйдем на показатель уже в 5 млн т с темпом роста 103,7%.

Белорусская цементная компания в 2021 году столкнулась с вызовом другого рода: из-за аномальной суровой зимы снизились темпы строительства, как результат - потребление цемента на внутреннем рынке в I квартале упало на 28,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а экспорт - на 20%. Однако после временного затишья предприятия холдинга не просто компенсировали потери, а значительно прибавили на фоне предыдущего года. Так, в первом полугодии прибыль от реализации в Белорусской цементной компании увеличилась в разы, составив Br14,9 млн, что на Br12 млн больше, чем в январе - июне 2020-го. Объем промышленного производства вырос на 5,4%, производство собственно цемента - на 1,6%, достигнув 2,3 млн т. Общая рентабельность продаж по сравнению с аналогичным периодом 2020-го увеличилась в пять раз и составила плюс 3,1%. За 9 месяцев с начала года холдинг вышел уже на отметку плюс 5,2% при росте прибыли от реализации почти на Br8,5 млн. Нам удалось не только выполнить доведенный показатель по экспорту товаров, но и существенно его превзойти. Есть все основания полагать, что по итогам года мы обеспечим уровень производства не ниже 100% к 2020-му, выполнив одну из задач, поставленных Минстройархитектуры.

- Коронавирус вынудил нас наладить быт в максимально бесконтактном режиме, в связи с чем в стране активно стала развиваться и пользоваться особым спросом интернет-торговля. Как у отечественной цементной отрасли обстоят дела с выходом со своей продукцией в интернет-пространство?

- Мы делаем акцент на биржевой торговле - выставляем продукцию как для внешнего, так и внутреннего рынка на площадке Белорусской универсальной товарной биржи уже несколько лет. В 2020 году на экспортных торгах БУТБ реализована 191 тыс. т цемента на сумму $9,2 млн. А в январе 2021 года на БУТБ был реализован на экспорт рекордный месячный объем цемента: сумма сделок с ним увеличилась до $5,3 млн. Причем была заинтересованность в крупных поставках по годовым контрактам. По итогам I квартала 2021 года Белорусская цементная компания вместе с продавцами лесопродукции возглавила рейтинг экспортеров на Белорусской универсальной товарной бирже: сумма сделок по реализации цемента на экспорт составила $10,2 млн, что в пять раз больше, чем в январе - марте позапрошлого года.

Продолжается наше сотрудничество и с крупными строительными магазинами и гипермаркетами, в том числе имеющими собственные интернет-магазины. По-прежнему взаимодействуем с отделениями "Белпочты", это сотрудничество ориентировано преимущественно на сельское население. Работаем с ПО "Белоруснефть", на автозаправочных станциях которого можно приобрести мешок цемента, например по дороге на дачу или в деревню. Еще одно важное направление - расширение работы через партнерские программы, которые БЦК ведет с крупнейшими банками страны.

Сейчас в холдинге тестируются и новые способы продаж продукции, в том числе для выхода на новые сегменты покупательского рынка. Например, в качестве эксперимента был создан сайт shop.bck.by, где розничные покупатели из Минска и Минской области могли разместить заказ на газосиликатные блоки, кирпич и сухую смесь, производимые Минским КСИ. И уже можно сказать: и спрос, и эффект есть.

- Кстати, если говорить о продажах, то какая стратегия компании по реализации цемента и строительных материалов на внутреннем рынке? Какие показатели продаж отечественному потребителю ожидаете в 2021 году и какие цели ставите на 2022-й?

- Стратегия Белорусской цементной компании неизменна - совершенствовать в целом подход к планированию продаж, чтобы, с одной стороны, полностью и в первоочередном порядке обеспечить потребности белорусского рынка, а с другой - выполнить задачи по наращиванию экспортных поставок. В любом случае внутренний рынок для нас приоритет. Даже в "высокий" сезон, с апреля по октябрь, когда спрос на нашу продукцию повышенный и зачастую ажиотажный, делается все, чтобы удовлетворить запросы потребителей. При том, что производство собственно цемента за 11 месяцев составило 4 688,4 тыс. т (прирост на 4% к показателю соответствующего периода 2020-го), из них 2 786,3 тыс. т отгружено на внутренний рынок.

- Расскажите о планах продвижения продукции на внешние рынки сбыта. Расширяется ли география поставок? Какая динамика экспорта в прошлом году и насколько планируете увеличить экспорт в этом?

- Холдинг имеет четыре торговых представительства за рубежом. С 2022 года мы намерены повысить их эффективность - продажи через них будут наращиваться, а их заявки удовлетворяться в первоочередном порядке. Но география наших поставок, конечно же, шире.

Традиционный рынок сбыта для холдинга - Российская Федерация и другие страны ближнего зарубежья. Мы постоянно работаем над поиском новых контрактов, прорабатываем различные направления поставок цемента, газосиликатных блоков и другой продукции компании. Участвуя в различных маркетинговых мероприятиях, мы видим заинтересованность в нашей продукции, так как она обладает множеством конкурентных преимуществ. Уверен, в текущем году продукция предприятий холдинга расширит список стран, в которые поставляется.

- Какая загрузка производственных мощностей белорусских цементных заводов?

- По итогам 2021 года она прогнозируется в объеме 94,9% - это самый высокий уровень загрузки с момента образования холдинга. У нас производство сезонное, зимний период предприятия используют для проведения плановых ремонтов технологического оборудования, чтобы избежать форс-мажоров в сезон повышенного спроса.

- Насколько мне известно, в 2021 году на предприятии холдинга - Белорусском цементном заводе - зафиксировано сразу два рекорда. Итоги работы за октябрь показали, что завод вышел на рекордный для себя показатель в 220 тыс. т цемента. Никогда за всю свою 25-летнюю историю предприятие не выпускало столько за месяц. В конце ноября был официально побит еще и годовой рекорд: с начала 2021 года костюковичские цементники произвели уже 1 млн 850 тыс. т цемента. А 28 декабря БЦЗ перешагнул рекордную планку в 2 млн т цемента, выпущенных за год. Это внушительные результаты и показатели. Может, по итогам года ожидается рекорд по производству цемента в целом по холдингу? Сколько этой продукции произведено на предприятиях в 2021 году и сколько планируете выпустить в этом?

- В 2021 году холдинг нарастил выпуск цемента на 4,8% - до 5 млн т. Благодаря стабильной работе цементных заводов в Костюковичах и Кричеве темп роста объема промышленного производства по холдингу в действующих ценах составил за 9 месяцев 106,7%, увеличившись на 1,3% к уровню января - июня. По нашим оценкам, эти предприятия сохранили положительную динамику производства, что позволит Белорусской цементной компании по объемным показателям выйти за 2021 год на уровень 109,4%. Если же рассматривать отдельно группы продукции, то, например, по цементу ОАО "Белорусский цементный завод" увеличение объема производства составит в целом за 2021 год 10,4%.

Что касается планов, то в 2022 году Белорусская цементная компания планирует увеличить выпуск цемента до 5,1 млн т.

- На предприятиях холдинга постоянно модернизируется процесс производства за счет внедрения современных технологий. Какие значимые проекты реализованы на заводах холдинга в 2021 году, а какие в планах? Сколько средств инвестировано за год на эти цели?

- Одно из трех головных предприятий холдинга ОАО "Кричевцементношифер" реализовало в 2021 году два значимых инвестиционных проекта. В его филиале "Завод сборного железобетона №3 г.Витебска" открыта линия по выпуску многопустотных плит перекрытия безопалубочным способом. В приобретение и установку оборудования холдинг вложил более Br6 млн. На самом кричевском цементном заводе запущена новая фасовочная линия, где пакуются по 40 т цемента в час. Проект обошелся в Br1,4 млн, дополнительная выручка от реализации составит Br1,75 млн.

Предприятие холдинга - ОАО "Белорусский цементный завод" - в первом полугодии завершило два проекта, имеющих одновременно экономический и экологический эффект. С апреля завод перешел на подачу сырьевой муки мехтранспортом со склада силосов (раньше использовался пневмотранспорт). С внедрением нового подхода потребление электроэнергии существенно сократилось, выбросы в атмосферу уменьшились до 50%. Самая дорогая часть новой системы - элеватор - обошлась заводу более чем в 250 тыс. евро. Второй воплощенный в жизнь проект Белорусского цементного завода касается рукавных фильтров, которыми комплектуются все современные цементные линии, что обеспечивает 99% очистки воздуха. Была полностью заменена "начинка" фильтра №1 (фильтр №3 реконструирован еще в 2018 году), в результате уровень выбросов сократился на 40%. Реконструкцию фильтра №2 завод намерен завершить в 2022-м.

В 2021 году в ОАО "Красносельскстройматериалы" введена в эксплуатацию линия по подаче RDF-топлива (альтернативного топлива, приготовленного из коммунальных отходов). Этот первый в своем роде в Беларуси проект поможет решить сразу несколько задач. С одной стороны, улучшить экологическую ситуацию, помочь в решении проблемы утилизации мусора. С другой, использование подобного альтернативного топлива вместо газа и угля - это и вопрос экономики предприятия: мы меньше будем тратить валюты на покупку энергоносителей за рубежом, сможем снизить себестоимость продукции. Сейчас ждем первых поставок RDF-топлива с Гродненского мусороперерабатывающего завода.

Поступательно обновляют производство и филиалы головных предприятий. Например, "Сморгоньсиликатобетон" модернизирует линию по производству блоков из ячеистого бетона, а в 2022 году "Молодечножелезобетон" планирует модернизировать линию по производству пустотных плит за счет установки новой, более эффективной формовочной машины.

- Беларусь активно развивает информационно-коммуникационную инфраструктуру практически во всех отраслях и сферах, благодаря чему страна достигла значительного прогресса в цифровой сфере. Расскажите, что делается для цифровизации процессов на предприятиях холдинга и какие проекты в этом направлении планируется реализовать?

- В конце 2020 года холдинг принял принципиальное решение о внедрении ERP-системы на базе 1С. Речь идет об информационной системе управления предприятием в самом широком смысле слова: от производственных процессов до инвестиций. Такой подход широко используют мировые промышленные лидеры, и их опыт показал, что в результате ускоряются все бизнес-процессы, минимизируется влияние человеческого фактора, а работа выходит на совершенно другой уровень в плане эффективности. Уже проведено предпроектное обследование, подготовлены необходимые документы, и в середине декабря закончился тендер по выбору поставщика, который будет внедрять ERP-систему в холдинге. Первым модулем станет "Управление закупками", следующим - "Управление складом и запасами", что позволит отслеживать изменения себестоимости в режиме реального времени, а значит, более гибко реагировать на рыночную ситуацию. В конечном итоге все это создаст предпосылки для роста рентабельности.

- Холдинг объединяет 26 предприятий, расположенных во всех регионах страны. Предполагается ли его дальнейшее расширение или изменение состава?

- С начала этого года в состав ОАО "Белорусский цементный завод" войдет столичное ОАО "Строммаш". Это предприятие ведет отсчет своей истории с 1945 года, а сегодня производит оборудование, запасные части, металлоконструкции для предприятий отрасли строительных материалов.

- Холдинг "Белорусская цементная компания" создан 7 лет назад. Каких значимых, по вашему мнению, результатов удалось добиться за это время? Оправдывает ли себя такое объединение производителей определенного вида продукции?

- За эти годы холдинг проделал огромный путь от создания и становления до утверждения на рынке успешного бренда "Белорусская цементная компания", известного во многих странах. Благодаря вниманию к отрасли Президента Беларуси и государственной поддержке мы работаем стабильно и развиваемся. Из нашего разговора вы видите, какими темпами из года в год растут производство, объемы продаж, выручка, экспорт. Мы занимаем лидирующие позиции в отрасли благодаря упорству, самоотдаче и профессионализму всего трудового коллектива Белорусской цементной компании, прежде всего ее основы основ - цементников, работников предприятий, входящих в структуру холдинга.

Время показало: решение о его создании в белорусской цементной промышленности было своевременным и правильным. Ведь раньше цементники конкурировали между собой, нередко с минимальным для себя результатом, далеким от возможного. А сейчас мы единая команда, которая выходит на внешние рынки под одним брендом, что само по себе укрепляет имидж белорусской цементной отрасли в глазах зарубежных партнеров, обеспечивая нам репутацию надежных, ответственных поставщиков. Сегодня холдинг производит не только цемент, но и широкий ассортимент изделий строительного назначения. Головные предприятия - опора для филиалов, которые получили новый импульс в развитии и выходят на безубыточную работу. Вместе мы движемся к главной цели - стать компанией мирового уровня, достойно принимая все вызовы современного рынка.

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