Дожди в ближайшее время будут осложнять уборочные работы - Белгидромет

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди в ближайшее время будут осложнять уборочные работы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
"В ближайшие дни в связи с дождями содержание влаги в почве увеличится. В то же время дожди будут осложнять проведение уборочных работ. Ожидаемые заморозки местами могут повредить листья кукурузы, что скажется на качестве заготавливаемого силоса. В связи с угрозой заморозков не следует оставлять без укрытия на полях выкопанную сельскохозяйственную продукцию", - рассказали в Белгидромете.
По последним данным наблюдений, на большей территории страны верхний 10-сантиметровый слой почвы хорошо увлажнен, что благоприятно для ее обработки, проведения озимого сева, прорастания зерна и появления всходов озимых зерновых культур. Местами в Витебской и на востоке Могилевской области, где прошли наиболее интенсивные дожди, наблюдается переувлажнение верхнего слоя почвы. Здесь полевые сельскохозяйственные работы в ближайшее время будут затруднены.
В ряде районов южной и центральной части Беларуси, где почва была наиболее иссушена, сохраняется слабое увлажнение, на крайнем юго-западе страны почва на глубине 10 см по-прежнему сухая. На иссушенных площадях складываются неблагоприятные условия для обработки почвы и прорастания зерна озимых зерновых культур.-0-