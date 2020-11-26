Драйверами роста в ЕАЭС могут стать фармацевтика, IT-сектор, биоинженерия - Глазьев

26 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Стимулом экономического роста в Евразийском экономическом союзе может стать развитие фармацевтики, информационных и биоинженерных технологий. Такое мнение высказал член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев на международном семинаре "Пандемия COVID-19: симптомы и лечение мировой экономики", состоявшемся сегодня в режиме видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Сергей Глазьев констатировал, что пандемия существенно ускорила структурные изменения в мировой экономике: происходит дифференциация мировой экономики в зависимости от эффективности системы управления экономическим развитием в различных странах. В частности, центр мировой активности перемещается в Юго-Восточную Азию. Единственная страна, которая выходит на положительные темпы роста в этом году, - Китай. "Если говорить о государствах ЕАЭС, мы пока не смогли выйти на темпы роста выше мировых, - сказал Сергей Глазьев. - Во многом это связано, как мне представляется, с той макроэкономической политикой, которая проводится. В государствах ЕАЭС по-прежнему крайне низкие нормы накопления капитала, низкие темпы наращивания инвестиционной активности, сохраняется утечка капитала, что свидетельствует о том, что система управления экономическим развитием работает не оптимальным образом".

При этом он обратил внимание, что в странах ЕАЭС наблюдается рост в тех отраслях, которые выступают драйверами нового технологического уклада. "В государствах ЕАЭС обращает на себя внимание быстрый рост в фармацевтике, производстве медицинских препаратов и медицинских изделий и в целом наращивание экономической активности в сфере здравоохранения", - отметил Сергей Глазьев. По данным служб государственной статистики стран ЕАЭС, производство фармацевтических препаратов в январе - октябре 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года в Беларуси выросло на 11%, в Армении - на 23,5%, Казахстане - на 40%, Кыргызстане - на 180% и в России - на 21%.

Министр ЕЭК добавил, что тенденции, связанные с информатизацией, развитием биоинженерных технологий, роботизацией, внедрением цифровых технологий, ускоряются, и странам ЕАЭС необходимо идти в ногу со временем. При этом государства - ядра нового технологического уклада сохраняют нормы валютного контроля, жестко следят за трансграничным движением капитала, избирательно относятся к денежно-кредитной политике, стимулируют инвестиционную активность путем формирования целевых инструментов кредитования инвестиций, обеспечивают дешевое долгосрочное кредитование приоритетных направлений экономического развития, держат денежное обращение под жестким государственным контролем.

Сергей Глазьев констатировал, что в новых условиях главным направлением международного экономического сотрудничества становится не столько либерализация мировой экономики, сколько сочетание конкурентных преимуществ разных стран вокруг наращивания совместных инвестиций, прежде всего инфраструктурных.-0-