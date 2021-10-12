Древесные пеллеты на $1,4 млн проданы в Евросоюз через БУТБ

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Древесные пеллеты на $1,4 млн проданы в Евросоюз через Белорусскую универсальную товарную биржу, сообщили БЕЛТА в БУТБ.

"На бирже прошли крупнейшие в текущем году экспортные торги древесными пеллетами. В ходе торговой сессии совершено 6 сделок на общую сумму $1,4 млн. В качестве покупателей выступили компании из Дании, Литвы и Польши", - рассказали в пресс-службе.

На БУТБ отмечают, что, хотя пеллеты реализуются на биржевой площадке с весны прошлого года, до сих пор сделки носили нерегулярный характер, а их объемы были совсем небольшими. "Внезапный всплеск интереса европейских покупателей к белорусским пеллетам прежде всего связан с началом отопительного сезона, а учитывая рекордно высокие цены на природный газ, заметно увеличился спрос на альтернативные виды топлива. В результате за 9 месяцев этого года мы уже превысили показатель экспортных продаж за весь 2020 год. Еще одной особенностью прошедших торгов стало участие крупного датского холдинга, специализирующегося на поставках биотоплива в Евросоюз. Совершенные им сделки по покупке пеллет стали первыми с 2019 года. А поскольку Дания является одним из мировых лидеров в сфере зеленой энергетики, рассчитываем, что в дальнейшем объемы поставок белорусских пеллет на этот рынок будут расти", - прокомментировали в пресс-службе биржи.

Предполагается, что росту продаж древесных пеллет через биржевую площадку будет также способствовать переориентация предприятий системы Минлесхоза на выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью. В частности, щепа, которая еще в прошлом году в значительных объемах поставлялась за рубеж, теперь в основном перерабатывается внутри страны и в том числе используется в качестве сырья для производства пеллет.

"За годы проведения экспортных торгов древесной щепой на бирже уже сформировался пул постоянных покупателей данной продукции. Преимущественно это компании из Латвии, Литвы, Польши и Эстонии. По мере сокращения экспорта щепы, скорее всего, именно эти страны станут основными рынками сбыта отечественных пеллет. Рынок лесопродукции очень динамичен и, как правило, достаточно быстро адаптируется к новым условиям", - пояснили в пресс-службе БУТБ.-0-