Дрожжа: нужно принимать нестандартные решения для привлечения новых кадров в лесную отрасль

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа отметил необходимость принятия нестандартных решений для привлечения новых кадров в лесную отрасль. Об этом он заявил во время расширенного заседания коллегии Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

Руководитель отрасли подчеркнул, что сегодня лесное хозяйство работает стабильно и показывает динамику. По итогам прошедшего года выросли и выручка от реализации продукции, и поступления от ведения лесного и охотничьего хозяйства. Как следствие, заработная плата в отрасли выплачивалась своевременно и в соответствии с графиком роста. "Сегодня мы одна из тех отраслей, которая добавляет. Такую высокую оценку нам дал глава государства. Но расслабляться не стоит. Важно привлечь в отрасль молодых и перспективных юношей и девушек, которые с уверенностью продолжат начатое нами дело", - отметил Виталий Дрожжа и подчеркнул, что повышение благосостояния работников - одна из ключевых задач, стоящих перед организациями лесной отрасли.

Министр обратил внимание на тот факт, что в отдельных регионах страны наблюдается естественная убыль населения. Особенно это касается сельской местности, где сегодня расположены лесничества. По мнению Виталия Дрожжи, руководителям нужно активнее включаться в кадровую работу и предлагать нестандартные решения, начиная от организации подвоза людей из иных населенных пунктов и заканчивая строительством жилья.

"Когда мы говорим о перспективах отрасли, то должны посмотреть на такие университеты, как БГУ и БГМУ, сравнить количество их абитуриентов и поступающих в наш профильный вуз - БГТУ. Если конкурсы сопоставимы, значит, мы перспективны: к нам придет работать молодежь, которая сделает свой выбор осознанно, понимая, какая заработная плата их ждет и в каких условиях им предстоит работать", - высказал мнение руководитель отрасли.-0-