9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа ориентирует лесхозы на безотходное производство. Об этом он заявил во время расширенного заседания коллегии Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

По словам министра, развитие, которое за последние годы получила деревообработка в стране, заставило обратить внимание на те ресурсы, которые были ранее не востребованы. "Из сырьевой страны мы превратились в перерабатывающую. Это результат огромной работы, которая проводилась в стране на протяжении последних лет. Повышенный спрос на древесину привел и к росту ее стоимости: по ценам мы сегодня сравнимы с Польшей, странами Балтии. Это повышает ответственность лесхозов как продавцов. Мы должны четко отслеживать исполнение договоров и качественно выполнять взятые на себя обязательства по поставкам ресурсов", - отметил Виталий Дрожжа.

Глава Минлесхоза также добавил, что одна из ключевых задач - переформатирование цехов лесхозов. "Мы определенно сужаемся в части сырья. И уже сегодня должны понимать, какие ресурсы сможем перерабатывать завтра. Наша задача - обеспечить занятость людей в небольших городах и сельской местности, дать им хорошую заработную плату. При этом заработанные средства должны позволять и в дальнейшем инвестировать в производство", - подчеркнул министр.

Руководитель отрасли также акцентировал внимание, что ответственность за всю работу в лесу, начиная от создания лесных культур и заканчивая заготовкой ресурса, лежит прежде всего на лесничих.-0-