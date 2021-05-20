Дрожжа: рубка лесов в Беларуси ведется согласно лесоустроительным проектам

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рубка лесов в Беларуси ведется согласно лесоустроительным проектам. Об этом заявил сегодня журналистам на открытии выставки "Лесдревтех-2021" министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас все выстроено с научной точки зрения, вырубки мы согласуем с экологами. Ежегодно наши организации проходят аудит. Все лесхозы имеют сертификаты, выданные международным Лесным попечительским советом, также имеются европейские сертификаты. Таким образом мы подтверждаем, что осуществляется лесоустойчивое лесопользование и лесоуправление", - сказал Виталий Дрожжа.

Он выразил признательность белорусскому обществу за то внимание, которое уделяется лесам. "Вместе с тем вызывает огорчение, что не все желают знать истину. Мы открыты к диалогу и абсолютно прозрачны в этой теме. Чтобы удовлетворить информационный запрос отдельных категорий граждан, мы приняли решение устраивать так называемые дни открытых дверей. Если кого-то волнует тема вырубки на определенной территории, ее причины и объемы, на всех наших интернет-ресурсах, на сайте Министерства лесного хозяйства можно найти информацию о таких днях, когда в лесхозах будут находиться компетентные должностные лица, которые смогут ответить на интересующие вопросы и предоставить необходимую документацию. Все вырубки ведутся законно, в плановых объемах и обеспечивается бережное отношение к лесу", - подчеркнул руководитель ведомства.

По его словам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем лесозаготовок в стране снижен на 5%. Пиковый объем вырубки приходился на 2018 год, когда нужно было бороться с усыханием леса из-за жука-короеда. "Мы одни из первых в Европе практически справились с усыханием лесов. Для европейских же государств тема с жуком-короедом нова", - добавил Виталий Дрожжа.

Международная выставка техники и технологий лесной и деревообрабатывающей промышленности "Лесдревтех-2021" проходит 20-23 мая в Минске на территории "Минск-Арены". Организаторами форума выступают Министерство лесного хозяйства и национальный выставочный центр "БелЭкспо".-0-

Фото Андрея Покумейко