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Экономика
26 ноября 2021, 11:47

Дрожжа: у Беларуси и Армении есть резервы для наращивания взаимной торговли

Фото из архива
Фото из архива

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У Беларуси и Армении есть резервы для наращивания взаимной торговли. Об этом сообщил во время заседания межправительственной белорусско-армянской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству министр лесного хозяйства Беларуси, сопредседатель межправкомиссии Виталий Дрожжа, передает корреспондент БЕЛТА.

"Основными приоритетами торгово-экономического сотрудничества наших стран, Беларуси и Армении, являются укрепление позиций белорусских и армянских экспортеров на рынках наших государств, расширение товаропроводящей сети, сотрудничество в области сельского хозяйства, науки и технологий. При этом внешнеторговая статистика текущего года указывает, что нам надо приложить значительные усилия для восстановления и приумножения двусторонней торговли. По итогам января - сентября текущего года наблюдается незначительный рост взаимной торговли - 4,5%. Имеются значительные резервы, которые нашим странам необходимо использовать для более серьезного увеличения объемов взаимной торговли", - сказал Виталий Дрожжа.

По его мнению, экстенсивный путь развития торговли за счет увеличения поставок традиционных групп товаров себя изживает и нужно входить в кооперационные проекты. "Это гарантирует нам долгосрочное и плодотворное сотрудничество, не настолько подверженное конъюнктурным колебаниям, как простая торговля", - подчеркнул министр.

Основными позициями белорусского экспорта в Армению в январе - сентябре 2021 года стали молочная продукция, мебель, вычислительные машины для автоматической обработки информации и лекарственные средства. В свою очередь из Армении Беларусь импортирует спиртные напитки, отходы и лом медные, специфические товары.

Наблюдается и рост армянских инвестиций в Беларусь. По итогам полугодия объем их поступления в экономику составил $10,6 млн (плюс 16,4%). Кроме того, в Беларуси действует 46 предприятий с армянским капиталом, в том числе 11 совместных и 35 иностранных организаций.

Предыдущее заседание межправкомиссии состоялось немногим более года назад. Тогда были намечены проекты и ориентиры, которые позволили сохранить динамику двустороннего сотрудничества в течение непростого периода пандемии. По итогам 2020 года двусторонний товарооборот составил $82,3 млн и по сравнению с 2019-м увеличился более чем на 13%. Экспорт из Беларуси в прошлом году вырос более чем на 9% - до $57,5 млн. Положительное сальдо составило $32,7 млн. "Увеличена частота авиаперелетов по маршруту Минск - Ереван - Минск. В настоящее время рейсы выполняются ежедневно", - добавил Виталий Дрожжа.

Кроме того, ОАО "Могилевлифтмаш" поставило 500 комплектов лифтового оборудования в Армению по программе модернизации лифтового хозяйства Еревана, начата проработка вопроса создания в Армении совместного сборочного производства. Обеспечен взаимный рост поставок сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Продолжено развитие сотрудничества между учреждениями образования, здравоохранения и науки двух стран. Также согласована программа сотрудничества между Министерством образования Беларуси и Министерством образования, науки, культуры и спорта Армении. "Вместе с тем эпидемиологическая ситуация не позволила выполнить мероприятия, предполагавшие обмен визитами делегаций обеих сторон. Надеюсь, что мы сможем восполнить этот пробел", - отметил министр.

Министр экономики Армении, сопредседатель межправкомиссии Ваган Керобян в свою очередь отметил, что Беларусь и Армения имеют большой потенциал для сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. "Есть много вопросов, где наши интересы совпадают и мы можем совместно их продвигать в ЕАЭС. Хотел бы также отметить возможности нашего сотрудничества на международной арене, например, вчера мы обсуждали возможности торговли с Ираном, Китаем и другими странами. Еще один важный момент - выполнение программ правительства Армении по развитию инфраструктуры, промышленности. В этом направлении есть большие возможности для белорусских компаний. Кооперационные проекты сейчас будут иметь особое значение для наших стран", - подчеркнул он.-0-

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Армения Беларусь Дрожжа торговля
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