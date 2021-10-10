Дрожжа заверил, что ни один кубометр круглой древесины за пределы страны не попал

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не экспортирует лес в виде сырья - только паллетную заготовку и пиломатериалы. Об этом заявил министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Пока у меня голова - моя лично - на моих плечах. Несколько лет назад мне Президент сказал: если хоть один куб древесины в круглом виде выедет за пределы республики, персонально отвечаешь головой. Поэтому я абсолютно ответственно заявляю, что ни одного куба древесины из страны не вывозится. Более того, мы сегодня говорим о том, что уже доска - это полуфабрикат, и его тоже не нужно вывозить".

"У нас достаточно большой объем щепы экспортируется ежегодно - миллионы кубов. Мы уже подошли к принятию решения о введении по сути заградительных пошлин даже на вывоз щепы", - добавил Виталий Дрожжа.

В целом, что касается экспорта, то лесное хозяйство Беларуси уже использовало ситцуацию, когда были высокие цены на такой товар, получив максимальный заработок. Сейчас, по словам министра, пик уже пройден, происходит откат по цене.

"Мы сырье не экспортируем, мы экспортируем паллетную заготовку и пиломатериалы", - еще раз подчеркнул Виталий Дрожжа. Экспорт доски к уровню прошлого года (за 9 месяцев) снизился на 5%. На фоне этого поднимается потребление продукции организаций министерства лесного хозяйства внутри страны.

В частности, уже работают более 10 заводов по производству пеллет, и на этот вид топлива все больше внимания обращает население Беларуси, видя в нем альтернативу газу. "В ближайшее время мы переведем все наши котлы, которые отапливают небольшие производственные помещения, на пеллеты", - сказал Виталий Дрожжа.

Что касается отдельных замечаний жителей, которых беспокоит рост вырубки леса, министр заверил, что для этого есть научное обоснование. "Лес имеет возраст, после которого идут естесственные процессы распада. Если вовремя не снять урожай, произойдет естественный распад древостоя", - сказал он.

"Весь лесной фонд оцифрован. Отпуск древесины производится с фиксацией географических координат с полной идентификацией, кто отпустил, с формированием электронного проездного документа", - привел он еще аргументы в пользу того, что вся вырубка леса находится под контролем.-0-

Напряжение среди населения в связи с заготовкой дров снято - Дрожжа