Дружба Китая и Беларуси полностью воплощает дух Великого шелкового пути - Ло Чжаньхой

24 апреля, Урумчи /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусско-китайское прагматичное сотрудничество станет еще более плодотворным. Уверенность в этом выразил в беседе с корреспондентом БЕЛТА временный поверенный в делах КНР в Беларуси Ло Чжаньхой.

Дипломат отметил важность визита в КНР Президента Беларуси Александра Лукашенко, который примет участие во Втором форуме международного сотрудничества "Пояс и путь". "Предстоят двусторонние переговоры по таким вопросам, как строительство "Пояса и пути" и углубление межрегионального сотрудничества в Евроазиатском пространстве, - отметил он. - В процессе строительства "Пояса и пути" Китай и Беларусь полностью воплощают дух Великого шелкового пути: мир и сотрудничество, открытость и инклюзивность, заимствование друг у друга, взаимная выгода и совместный выигрыш. Уверен, что китайско-белорусское прагматичное сотрудничество в различных областях приведет к еще более плодотворным результатам".

По его словам, китайско-белорусские отношения поддерживаются на высоком уровне и стабильно развиваются, политическое взаимное доверие непрерывно углубляется. Беларусь является одной из первых стран, которая поддержала инициативу "Пояс и путь", активно отреагировала и приняла участие в строительстве Экономического пояса Шелкового пути.

Говоря о Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", Ло Чжаньхой отметил, что стороны стремятся превратить индустриальный парк в открытую платформу промышленного сотрудничества, сделать его типовым проектом для двустороннего сотрудничества на мировом уровне.

Дипломат обратил внимание на эффективное сотрудничество в сферах коммуникаций, логистики, автомобилестроения, сельского хозяйства, строительства инфраструктуры.

В рамках Второго форума международного сотрудничества пройдут саммит круглого стола и заседание высокого уровня, состоящее из трех частей. Тема форума "Совместное строительство "Пояса и пути" - создание прекрасного будущего". В мероприятии примут участие около 5 тыс. иностранных гостей из более чем 150 стран и представители более 90 международных организаций, главы государств и правительств 37 стран, рассказал Ло Чжаньхой.

Инициативу "Пояс и путь" выдвинул Председатель КНР Си Цзиньпин в 2013 году. "Ее продвижение основывается на принципах совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования, - сказал китайский дипломат. - Столкнувшись с современными вызовами, Китай готов с международными партнерами продолжать строить "Пояс и путь". С помощью этой новой платформы мы должны придать новый импульс совместному развитию и укрепить путь к миру, процветанию, открытости, экологии, инновациям и цивилизации".

"Будучи главным конструктором инициативы, Си Цзиньпин подробно изложил руководящие принципы и цели строительства инициативы, углубил ее продвижение и сейчас способствует ее устойчивому и долгосрочному развитию на благо народов стран вдоль "Пояса и пути", - подчеркнул временный поверенный. - Акцент делается на пять пунктов: политической координации, взаимосвязи инфраструктуры, бесперебойной торговле, свободном передвижении капитала и укреплении близости между народами. Строительство инициативы включает не только программу экономического развития, но и научно-технические обмены, сотрудничество в сфере образования, культурный туризм, зеленое развитие, внешнюю помощь".

Благодаря Китайско-европейскому железнодорожному экспрессу наращивается обмен товарами. Совместно с 52 странами, принимающими участие в строительстве инициативы, Китай реализовал программу по внедрению безвизового режима либо визы по прилете и установил прямые рейсы с 45 странами. Система трансграничных платежей в юанях охватывает уже 40 стран мира, входящих в "Пояс и путь". С 24 странами Китай подписал соглашение о взаимном признании ученых степеней.

Ло Чжаньхой выразил уверенность, что во время Второго форума "Пояса и пути" для всех стран, в том числе Беларуси, откроются новые пути активизации международного экономического сотрудничества.-0-