Dubai Airshow: белорусско-российское военно-техническое сотрудничество набирает обороты

Фото Государственного военно-промышленного комитета
14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый рабочий день председателя Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрия Пантуса на полях выставки Dubai Airshow - 2021 завершился встречей с директором ФСВТС России Дмитрием Шугаевым, руководством АО "Рособоронэкспорт" и АО "НАСК", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГВПК Беларуси.
В ходе переговоров стороны затронули широкий спектр вопросов двустороннего военно-технического сотрудничества, в том числе освоение белорусской стороной сервисного обслуживания и ремонта современных образцов вооружения и военной техники российского производства. Участники встречи в очередной раз подтвердили свою приверженность дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества в интересах обоих государств.-0-