Два 130-тонных БЕЛАЗа приступили к работе на Глееватском карьере в Украине

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два новых карьерных самосвала БЕЛАЗ-75131 грузоподъемностью 130 т вышли на линию по перевозке руды на Глееватском карьере Центрального горно-обогатительного комбината группы компаний "Метинвест" (Кривой Рог, Украина). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг".

Это первые в этом году 130-тонные БЕЛАЗы, поступившие в горно-транспортный цех №1 ЦГОК по инвестиционной программе 2021 года. Именно машины этого класса являются важнейшим звеном технологического процесса открытой горной разработки Центрального ГОК, входящего в топ-5 крупнейших производителей железорудного сырья Украины. За последние несколько лет предприятие, объединяющее открытую и подземную добычу магнетитовых кварцитов с последующим обогащением, приобрело более 30 карьерных самосвалов серии БЕЛАЗ-7513.

"Центральный комбинат системно обновляет крупную карьерную технику. Современные машины позволяют эффективнее справляться с производственными задачами, в случае с самосвалами - повышать объем и скорость транспортировки руды, сокращать простои из-за ремонтов. Одна из задач новой техники - улучшение условий труда и создание комфортных рабочих мест", - подчеркнул генеральный директор ЦГОК Дмитрий Шевчик.

Теперь в ГТЦ-1 уже 35 БЕЛАЗов такого класса грузоподъемности. По словам горняков, 130-тонники - оптимальная техника для работы 24/7 в непростых условиях горного рельефа Глееватского карьера. Прочные и производительные, они выдерживают и резкие перепады температур, и ежедневные испытания серпантином дорог на 22 горизонтах карьера. Мощность самосвала обеспечивает 16-цилиндровый двигатель в 1,6 тыс. л.с. Его усиленная рама, созданная из низколегированной стали и в местах повышенных нагрузок дополненная сварными элементами, имеет высокую прочность.

В комплектации 130-тонных карьерников имеется целый арсенал специальных систем для безопасной работы. "Видеообзор слепых зон, контроль загрузки, топлива и давления в шинах, блокировка подъема кузова под ЛЭП - все это очень упрощает работу операторам БЕЛАЗов", - добавили в пресс-службе.

"Метинвест" - международная горно-металлургическая группа компаний. В ее структуру входят добывающие и металлургические предприятия в Украине, США и странах ЕС. Это крупнейший в Украине производитель железорудного сырья и угля. ООО "Метинвест Холдинг" управляет предприятиями угольной, горнорудной, коксохимической, металлургической и трубной отраслей.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-