ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 12 марта 2021
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:19 "Бобруйскагромаш" разработал оборудование для подготовки лыжных трасс Регионы
20:11 ВОЗ рекомендовала вакцину от коронавируса Janssen для экстренного применения В мире
20:05 ФОТОФАКТ: "Патриоты Беларуси" смотрят обновленный спектакль "Павлинка" в Купаловском театре Общество
20:01 Два 240-тонных БЕЛАЗа приступили к работе на крупнейшем месторождении Курской магнитной аномалии Экономика
19:54 Российский форвард Денис Мосалев покинул минское "Динамо" Спорт
19:48 Футболисты "Ислочи" обыграли "Славию" на старте 31-го чемпионата Беларуси Спорт
19:29 Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" стали последними четвертьфиналистами плей-офф Кубка Гагарина Спорт
19:22 "Беларусьфильм" до 2024 года планирует выпустить пять мультфильмов Культура
19:10 В Греции на круизном лайнере MSC Lirica произошел пожар В мире
19:02 Перспективы сотрудничества Беларуси и Китая в сфере медицины обсудили в Минэкономики Экономика
18:46 Сербия вводит локдаун на выходные В мире
18:40 Работник столичного предприятия на протяжении 6 лет вымогал у малолетних девочек интимные фото Происшествия
18:39 Манкевич: профсоюзы системно работают над улучшением соцгарантий для работающих в особых условиях Общество
18:35 Акция "Неделя леса" пройдет в Беларуси с 3 по 10 апреля Общество
18:31 Телеканал "Беларусь 3" покажет обновленную версию спектакля "Паўлінка" Культура
18:29 Рост экспорта и новые проекты - как сработал ММЗ в условиях пандемии Регионы
18:26 ГАИ усилит контроль на дорогах в выходные дни Общество
18:20 МВД: установлен еще один участник августовских беспорядков в Бресте Происшествия
18:16 В Минске затруднено движение по ул. Аранской Регионы
18:15 В ЕАЭС планируют установить дополнительные требования к шоколадным изделиям и какао-продуктам Экономика
18:00 Житель Бреста получил 2 года ограничения свободы за оскорбление представителей власти Происшествия
17:54 Белорусские адвокаты 15 марта бесплатно проконсультируют малоимущих Общество
17:51 В СНГ будет продолжена работа по противодействию устойчивости к противомикробным препаратам Общество
17:47 Суд в Минске приговорил мужчину к 2 годам "химии" за серию краж из магазинов и офисов Происшествия
17:35 Гомельский блогер и активный участник протестных акций подозревается в мошенничестве Происшествия
17:34 Эффективность вакцины Johnson & Johnson против штаммов COVID-19 превышает 80% В мире
17:28 При комплексном развитии районов важно достижение роста во всех отраслях - Соловей Регионы
17:28 Более 55% белорусских семей полностью удовлетворены жилищными условиями - Белстат Общество
17:22 В Крупках построят дом с адаптированными для людей с инвалидностью квартирами Регионы
17:21 В Минобороны прокомментировали указ об использовании внебюджетных средств Общество
Все новости
Все новости
Экономика
12 марта 2021, 20:01

Два 240-тонных БЕЛАЗа приступили к работе на крупнейшем месторождении Курской магнитной аномалии

Фото belaz.by
Фото belaz.by

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два новых карьерных самосвала БЕЛАЗ грузоподъемностью 240 т приступили к работе на технологических дорогах железнорудного карьера Стойленского ГОКа, входящего в Группу НЛМК, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского предприятия.

Самосвалы серии БЕЛАЗ-7531, пополнившие автопарк Стойленского горно-обогатительного комбината (Старый Оскол, Белгородская область, РФ), специально адаптированы для сложных горно-геологических условий одного из самых крупных месторождений Курской магнитной аномалии. В новых БЕЛАЗах, обладающих высокими техническими характеристиками и расширенным функционалом, учтены все конструктивные предложения специалистов СГОКа.

В частности, ряд усовершенствований коснулся эксплуатации шин. "Система контроля давления в шинах позволяет отслеживать их температуру и держать одинаковое давление в спаренных задних шинах, что снижает интенсивность износа колес", - отметили в пресс-службе. Также внесены изменения в систему выпуска выхлопных газов, что облегчает работу двигателя самосвала и сокращает расход топлива.

Для безопасности и удобства 240-тонники оборудованы диагональной лестницей с откидной автоматической ступенью, системами контроля усталости водителя и видеонаблюдения, задачей которого является мониторинг ситуации на дороге и контроль за манипуляциями водителя БЕЛАЗа.

Усовершенствовано и оснащение водительской кабины, которая снабжена системой климат-контроля, сиденьем с трехточечными ремнями безопасности и системой кругового обзора при движении машины задним ходом. На палубе самосвала установлено трехсекционное цифровое табло, где отражается загрузка в тоннах, что позволяет детальнее контролировать погрузку горной массы.

По планам стойленцев, 240-тонники позволят уменьшить трафик техники на технологических линиях карьера и повысить производительность труда, ведь объем перевозок в сутки одним самосвалом в среднем составляет 10-11 тыс. т горной породы.

Всего в карьере Стойленского ГОКа на добыче руды теперь задействованы 32 карьерных самосвала БЕЛАЗ грузоподъемностью 130-136 т, а также три 220-тонных и четыре 240-тонных белорусских исполина.

"Благодаря огромному накопленному опыту научно-исследовательской и конструкторской работы, а также тесному сотрудничеству с партнерами специалисты БЕЛАЗа разрабатывают и производят современную высокоэффективную технику, адаптированную для конкретных горно-геологических и горнотехнических условий добычи полезных ископаемых, согласно актуальным запросам и пожеланиям потребителей", - подчеркнули в пресс-службе.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
БелАЗ
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Экономика
Фото Министерства экономики Перспективы сотрудничества Беларуси и Китая в сфере медицины обсудили в Минэкономики
Фото из архива В ЕАЭС планируют установить дополнительные требования к шоколадным изделиям и какао-продуктам
Михаил Мясникович. Фото из архива В ЕАЭС в 2020 году устранено 16 барьеров и препятствий - Мясникович
Фото из архива Автомобильными грузоперевозками в 2020 году занимались 3,5 тыс. организаций и ИП Могилевской области
Михаил Мясникович. Фото ЕЭК Мясникович: экономика ЕАЭС справилась с вызовами пандемии лучше, чем Евросоюз
Фото из архива Форум по инвестиционному сотрудничеству стран СНГ планируют провести осенью
Главное
Александр Лукашенко во время посещения Молодечненской ЦРБ Лукашенко подтверждает курс на развитие межрегиональных медцентров
Пиневич о выявлении британского штамма коронавируса: не вижу причин для паники
Абсолютный рекорд за всю историю - экспорт ПВТ в 2020 году превысил $2,7 млрд
Все еще сомневаетесь, покупать или нет? А первые жильцы уже получили ключи от квартир в готовом доме "Москва" в Minsk World
Топ-новости
Лукашенко против полного перехода в стране на страховую медицину
Лукашенко поблагодарил врачей за их работу в непростые времена
В Беларуси созданы условия для развития молодежной науки и инновационного бизнеса - Шумилин
Представители Администрации Президента проведут 15-18 марта выездные приемы
ФОТОФАКТ: "Патриоты Беларуси" смотрят обновленный спектакль "Павлинка" в Купаловском театре
ГАИ усилит контроль на дорогах в выходные дни
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1186 пациентов с COVID-19, выписаны 1243
Правоохранители напомнили об ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях
Акция "Неделя леса" пройдет в Беларуси с 3 по 10 апреля
При комплексном развитии районов важно достижение роста во всех отраслях - Соловей
Батальонное тактическое учение пройдет 14-27 марта на Осиповичском полигоне
В Минской области нет ни одной организации с уровнем зарплаты менее Br500 - Красовская
Белорусские адвокаты 15 марта бесплатно проконсультируют малоимущих
Прокуратура опротестовала приговор Борисевич за подстрекательство к разглашению врачебной тайны
Мотивационные тренинги и воспитание патриотов - Минтруда будет сотрудничать с фондом Алексея Талая
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.