Два 240-тонных БЕЛАЗа приступили к работе на крупнейшем месторождении Курской магнитной аномалии

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два новых карьерных самосвала БЕЛАЗ грузоподъемностью 240 т приступили к работе на технологических дорогах железнорудного карьера Стойленского ГОКа, входящего в Группу НЛМК, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского предприятия.

Самосвалы серии БЕЛАЗ-7531, пополнившие автопарк Стойленского горно-обогатительного комбината (Старый Оскол, Белгородская область, РФ), специально адаптированы для сложных горно-геологических условий одного из самых крупных месторождений Курской магнитной аномалии. В новых БЕЛАЗах, обладающих высокими техническими характеристиками и расширенным функционалом, учтены все конструктивные предложения специалистов СГОКа.

В частности, ряд усовершенствований коснулся эксплуатации шин. "Система контроля давления в шинах позволяет отслеживать их температуру и держать одинаковое давление в спаренных задних шинах, что снижает интенсивность износа колес", - отметили в пресс-службе. Также внесены изменения в систему выпуска выхлопных газов, что облегчает работу двигателя самосвала и сокращает расход топлива.

Для безопасности и удобства 240-тонники оборудованы диагональной лестницей с откидной автоматической ступенью, системами контроля усталости водителя и видеонаблюдения, задачей которого является мониторинг ситуации на дороге и контроль за манипуляциями водителя БЕЛАЗа.

Усовершенствовано и оснащение водительской кабины, которая снабжена системой климат-контроля, сиденьем с трехточечными ремнями безопасности и системой кругового обзора при движении машины задним ходом. На палубе самосвала установлено трехсекционное цифровое табло, где отражается загрузка в тоннах, что позволяет детальнее контролировать погрузку горной массы.

По планам стойленцев, 240-тонники позволят уменьшить трафик техники на технологических линиях карьера и повысить производительность труда, ведь объем перевозок в сутки одним самосвалом в среднем составляет 10-11 тыс. т горной породы.

Всего в карьере Стойленского ГОКа на добыче руды теперь задействованы 32 карьерных самосвала БЕЛАЗ грузоподъемностью 130-136 т, а также три 220-тонных и четыре 240-тонных белорусских исполина.

"Благодаря огромному накопленному опыту научно-исследовательской и конструкторской работы, а также тесному сотрудничеству с партнерами специалисты БЕЛАЗа разрабатывают и производят современную высокоэффективную технику, адаптированную для конкретных горно-геологических и горнотехнических условий добычи полезных ископаемых, согласно актуальным запросам и пожеланиям потребителей", - подчеркнули в пресс-службе.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-