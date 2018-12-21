Два новых резидента зарегистрированы в "Великом камне"

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два новых резидента зарегистрированы в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня парк принял в свою семью компанию "Юньчжи Технолоджи" (КНР) и ООО "Китайско-белорусский высокотехнологичный аэрокосмический центр исследований и разработок". Таким образом, общее количество резидентов парка увеличилось до 41, резидентов из КНР - до 24.

Глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка Александр Ярошенко подчеркнул важность общих усилий по превращению парка в жемчужину Экономического пояса Шелкового пути. В свою очередь генеральный исполнительный директор СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Ху Чжен отметил, что приход новых компаний говорит о новой ступени развития "Великого камня".

"Юньчжи Технолоджи" - компания, которая специализируется на производстве светодиодных прозрачных экранов и моноблоков LED. Основная сфера применения LED-экранов - оформление сцен и выставок, масштабных спортивных соревнований. Они широко использовались на XXIII зимних Олимпийских играх в Республике Корея в 2018 году. Это инновационный продукт, соответствующий высоким экологическим стандартам. Учредителем компании является "Юньчжи Тех (Шеньчжень) Ко., ЛТД", один из мировых лидеров в сфере построения систем управления LED, чья продукция экспортируется более чем в 100 стран, а также пользуется высоким спросом в КНР. Общий объем инвестиций в проект составляет $3,2 млн.

ООО "Китайско-белорусский высокотехнологичный аэрокосмический центр исследований и разработок" будет вести в парке научно-исследовательскую деятельность в сфере космических технологий. Его учредителем является Китайская аэрокосмическая корпорация (CASC). Объем инвестиций составит $2 млн. CASC занимается исследованиями, проектированием, производством и запуском космических систем, таких как ракеты-носители, спутники и пилотируемые космические корабли, стратегические и тактические ракеты, а также предоставляет услуги международного коммерческого запуска спутников. -0-