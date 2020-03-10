Два предприятия включены в состав "Беллегпрома"

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два предприятия включены в состав Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 9 марта 2020 года №139, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Совмин включил в состав "Беллегпрома" общество с ограниченной ответственностью "Скинтех" и торговое унитарное предприятие "БлакитТрейдЛогистикс".

Документ вступает в силу после официального опубликования.-0-