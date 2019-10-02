2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два всемирно известных производителя готовы поставлять в Беларусь медоборудование по референтным ценам. Об этом сегодня журналистам сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр проинформировал, что Беларусь планирует подписать меморандум о сотрудничестве с двумя всемирно известными производителями медицинского оборудования. "Они предоставят референтные цены производителя для нашего рынка по всей линейке своего оборудования и запасным частям", - пояснил Владимир Караник.

Сославшись на конфиденциальность переговоров, министр не стал называть компаний. Он заверил, что это ведущие производители медицинского оборудования, которые сегодня занимают доминирующее положение на белорусском рынке. Владимир Караник обратил внимание, что в ситуации, когда министерство будет видеть цены завода-производителя, завысить их не получится. Министр констатировал, что уже сейчас в Минздраве видят снижение цен по медицинскому оборудованию, по запчастям.

Руководитель Минздрава напомнил, что в Беларуси действует информационно-аналитическая система управления госзакупками. "Проведены переговоры с разработчиками этой платформы и МАРТ. Мы ведем подготовительную работу, чтобы все закупки, касающиеся здравоохранения, с этой платформы выгружались на отдельный сервер. Будет развернута система контроля обоснованности цен", - рассказал министр. В Минздраве считают, что организовать выгрузку информации о медзакупках технически реально до конца года. Сейчас министерство решает вопрос с выбором разработчика и техзадания системы. Владимир Караник выразил надежду, что она заработает в обозримом будущем.

В Минздраве уже сейчас отмечают стабилизацию цен на лекарства, а по многим позициям - снижение.-0-