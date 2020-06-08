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08 июня 2020, 19:04

Две корпорации из Пекина стали генподрядчиками строительства стадиона и бассейна за счет помощи КНР

Во время встречи. Фото посольства Беларуси в Китае
Во время встречи. Фото посольства Беларуси в Китае

8 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Генеральным подрядчиком строительства национального футбольного стадиона определена Пекинская городская строительная корпорация, бассейна - Пекинская инженерно-строительная корпорация. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в посольстве Республики Беларусь в Китайской Народной Республике.

"В посольстве 8 июня состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Китае Николая Снопкова с директором управления международного экономического сотрудничества при Министерстве коммерции КНР Ли Сяобином, в ходе которой стороны обсудили подготовку к строительству в Беларуси двух объектов - национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта, финансируемых за счет технико-экономической помощи Китая, - отметили в белорусском загранучреждении. - Стороны констатировали, что выполнены все подготовительные работы и фактически дан старт началу строительных работ по обоим проектам".

Китайской стороне презентовали видеоряд о подготовке в Беларуси строительных площадок. Уполномоченными учреждениями белорусской стороны назначены Республиканский центр олимпийской подготовки по водным видам спорта и Национальный олимпийский стадион "Динамо". Кроме того, на встрече состоялась презентация китайских компаний, выбранных китайской стороной в качестве генеральных подрядных организаций. Генеральным подрядчиком стадиона определена Пекинская городская строительная корпорация, бассейна - Пекинская инженерно-строительная корпорация.

"Обе компании - профессиональные, имеющие большой опыт в создании крупнейших национальных объектов в Китае и за рубежом. В их портфолио - национальный стадион "Птичье гнездо", национальный спорткомплекс, культурный и спортивный центр Wukesong, Олимпийская деревня, Дворец культуры и национальностей, архитектурный ансамбль площади Тяньаньмэнь, пекинский аэропорт Шоуду, новый аэропорт Дасин, здание центрального телевидения, гостиница "Пекин", первая линия пекинского метро, инфраструктурные и спортивные объекты в Пакистане, Великобритании, Мальдивах", - рассказали в посольстве.

Николай Снопков поблагодарил китайскую сторону за активную подготовку к реализации проектов, которая не останавливалась несмотря на пандемию коронавируса. Он подчеркнул, что предоставляемая правительством Китая технико-экономическая помощь носит социальную ориентированность, символизирует дружбу народов Беларуси и Китая, проверенную и временем, и трудностями. За 2016-2019 годы завершено 11 проектов на сумму около $206 млн в эквиваленте. В стадии реализации либо подготовки находятся 7 крупных проектов.

Как отмечалось на встрече, 25 апреля 2019 года в Пекине на двусторонней встрече в ходе второго Форума международного сотрудничества "Пояс и путь" генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин презентовал Президенту Беларуси Александру Лукашенко макеты стадиона и бассейна. Глава белорусского государства лично принимал участие в выборе концепции пространственно-планировочных решений по обоим спортивным объектам.

Ли Сяобин подчеркнул ответственность и приоритетность реализуемых проектов в Беларуси, которая одна из первых поддержала инициативу "Пояс и путь" и является стратегическим партнером Китая. Он отметил также большое внимание глав двух государств к совместным проектам. Несмотря на пандемию, проведена большая подготовительная работа, и стороны уже вступают на этап строительства. Цель - создать образцовые объекты для Беларуси и оправдать доверие руководства двух стран.

Председатель правления Пекинской инженерно-строительной корпорации Фань Цзюнь подчеркнул важность личного внимания руководителей Беларуси и Китая к этим объектам, что налагает особую ответственность на исполнителей. По словам руководителя компании, строительство бассейна будет выполнено качественно и в срок, с применением современных технологий и решений.

Председатель правления Пекинской городской строительной корпорации Чэнь Дайхуа отметил, что "в процессе создания национального футбольного стадиона компания будет придерживаться принципов совместного обсуждения, совместного строительства, лучших международных стандартов, возводя новую достопримечательность для белорусских друзей".

Подводя итоги встречи, Николай Снопков подчеркнул важность подбора китайской стороной кадров для координации и управления проектами в Беларуси, критериями которого должны стать взаимоуважение и профессиональная отдача.

"В свою очередь на посту первого заместителя премьер-министра Беларуси Николай Снопков продолжит личный контроль за ходом строительства стадиона и бассейна", - обратили внимание в посольстве.-0-

Фото посольства Беларуси в Китае

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