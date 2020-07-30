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Новости
12:24
Дефицит республиканского бюджета в январе-июне составил Br1,8 млрд
Экономика
12:19
Пожар в магазине китайской провинции Хэнань унес жизни 5 человек
В мире
12:18
Барды, дэнс-движ и марафонский заплыв - Гродненская область запускает культурную акцию
Регионы
12:14
В Минском районе мотоциклиста-бесправника останавливали с погоней
Происшествия
11:58
ВВП Германии сократился на 10,1%
В мире
11:47
Легковушка и мотоцикл столкнулись в Минске
Происшествия
11:45
В МИД Беларуси были приглашены для беседы посол России и временный поверенный в делах Украины
Политика
11:34
Праздник варенья устраивают 1 августа в поместье белорусского Деда Мороза
Регионы
11:32
Командный ЧМ по спортивной ходьбе в Минске перенесен на 2022 год
Спорт
11:32
В Гомельской области строят и модернизируют 55 сельхозобъектов
Регионы
11:31
Новая установка запущена в ОАО "Нафтан"
Экономика
11:27
До +23°С ожидается в Беларуси 31 июля
Общество
11:17
Под Слуцком в ДТП погиб пьяный водитель на угнанном такси
Происшествия
11:17
Равков проинформировал кандидатов в президенты об угрозах безопасности людей на агитационных пикетах
Общество
11:14
Модернизированные птичники "Белоруснефть-Особино" вдвое увеличат мощности по производству мяса
Регионы
10:50
Изменения в порядок признания задолженности безнадежным долгом вынесены на общественное обсуждение
Экономика
10:49
ФОТОФАКТ: Арт-вечеринки на свежем воздухе проходят в Гродно
Культура
10:47
В России за сутки выявили 5 509 случаев заражения COVID-19
В мире
10:36
Экономика Франции восстановится к 2022 году - центробанк
В мире
10:33
Более Br240 млн поступило в бюджет от Гродненской региональной таможни в I полугодии
Общество
10:19
В Лиозненском районе лесоруб погиб при валке деревьев
Происшествия
10:17
В Логойске открыли пожарное депо
Регионы
10:17
Санация Гомельского жирового комбината проходит успешно - Снопков
Регионы
09:58
В квартире в Петербурге нашли расчлененное тело украинского рэпера
В мире
09:54
Белорусские аграрии намолотили более 2,1 млн т зерна
Экономика
09:32
В Ляховичском районе спасли увязшего в Щаре мужчину
Происшествия
09:03
Думбадзе: белорусам нужно консолидироваться ради достойного будущего страны
Общество
08:56
Человечество не скоро выработает коллективный иммунитет против COVID-19 - ВОЗ
В мире
08:45
В Украине мужчина в третий раз заразился COVID-19
В мире
08:22
Количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило 17 млн
В мире
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