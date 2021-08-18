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Экономика
18 августа 2021, 12:13

Две риелторские организации лишись лицензий из-за нарушений

Фото из архива
Фото из архива
18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции 17 августа приняло решение о прекращении действия лицензий на право осуществления деятельности по оказанию риелторских услуг, выданных ООО "Альфа ключ" и ООО "Недвижимость для всех", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.

Причиной тому стали нарушения этими организациями законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий, совершенные в течение 12 месяцев подряд после представления уведомления об устранении аналогичных нарушений.

Так, ООО "Альфа ключ" и ООО "Недвижимость для всех", оказывающие потребителям услуги по найму жилья, уже попадали в поле зрения Министерства юстиции. Этим организациям были вынесены предписания об устранении выявленных нарушений и установлен срок для приведения своей деятельности в соответствие с законодательством.

Однако риелторские организации должных выводов не сделали. После представления уведомлений об устранении нарушений, повлекших за собой выдачу предписаний, нарушения аналогичного характера продолжились.

В частности, ООО "Недвижимость для всех" нарушало требования при рекламировании объектов недвижимости. Реклама размещалась без законных на то оснований, при отсутствии договоров на оказание риелторских услуг с собственниками рекламируемых квартир. Зачастую объекты рекламировались от имени физических лиц, без указания наименования риелторской организации. О том, что квартира предлагается к найму через посредника, потребитель узнавал, позвонив по указанному номеру телефона. После этого потребителю сообщалось, что для осмотра квартиры необходимо приехать в офис риелторской организации, заключить договор на оказание информационных услуг и оплатить их стоимость.

ООО "Альфа ключ" не соблюдало порядок оформления и регистрации договоров на оказание риелторских услуг, заключаемых с гражданами, обратившимися за помощью в найме жилья. Выдаваемые потребителям экземпляры договоров не содержали номера их регистрации. Выявлены факты наличия различных экземпляров одного и того же договора: выданного потребителю и оставшегося у риелторской организации. Отдельные из заключенных с потребителями договоров не были зарегистрированы в соответствующей книге регистрации договоров на оказание риелторских услуг.

Действие лицензий риелторских организаций прекращено с 17 августа 2021 года. Для расторжения действующих договоров потребителям следует обращаться в эти организации.

Также Министерством юстиции приняты меры реагирования к работникам этих организаций. Два специалиста, допустившие нарушения, лишены права оказывать риелторские услуги.

На протяжении последних лет проводится активная работа по профилактике нарушений в сфере риелторской деятельности. Поскольку, несмотря на это, отдельные лица продолжают нарушать законодательство, можно говорить о том, что они идут на такие нарушения умышленно. Именно из-за их действий формируется негативное мнение о работе риелторских организаций в целом, в том числе работающих добросовестно, отметили в Минюсте.

При этом в министерстве обратили внимание: допуская нарушения, недобросовестные участники рынка недвижимости должны быть готовы к принятию к ним мер реагирования. Они будут приниматься не только к самой риелторской организации, но и непосредственно к ее работникам, допустившим нарушения.

В связи с этим работающие в этой сфере специалисты должны помнить: при осуществлении профессиональных обязанностей необходимо соблюдать законодательство, использовать законные средства, способы и методы оказания риелторских услуг.-0-
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