Две строительные организации освободят от уплаты пени по кредитам

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров определил позицию представителей государства в органах управления нескольких организаций. Это предусмотрено постановлением от 16 ноября 2020 года №650, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу представители государства в ОАО "Сберегательный банк "Беларусбанк" будут выступать за освобождение двух отечественных строительных организаций от обязанности по погашению задолженности по пеням, начисленным за несвоевременную уплату процентов по кредитам. Речь идет о кредитных договорах 2010, 2011 и 2013 годов, выданных ОАО "Солигорский домостроительный комбинат", и о кредите ОАО "Борисовжилстрой", который был предоставлен предприятию в 2010 году.

Постановлением также определена позиция представителей государства в органах управления Беларусбанка, ОАО "Белгазстрой", ОАО "Белремстройсвязь", ОАО "Гродно Азот" и ОАО "Ивацевичдрев" по продаже на аукционах ряда объектов недвижимости.-0-