23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две трети овощей в Беларуси выращивают в личных подсобных хозяйствах, сообщил директор Института овощеводства Национальной академии наук Андрей Чайковский во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"Более двух третей валового сбора овощей в стране производится в личных подсобных хозяйствах. Здесь правильную работу проводит Белкоопсоюз, который скупает продукцию у населения и вовлекает в оборот. Это хорошее подспорье для продовольственной безопасности нашей страны. Еще одна треть овощей производится на промышленной основе - в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах. Они имеют высокую товарность, используются на внутреннем рынке и поставляются за рубеж", - сказал Андрей Чайковский.

Селекционеры Института овощеводства НАН ведут непрерывную работу по созданию новых сортов овощных, бахчевых и пряно-ароматических культур. "При создании сортов и гибридов большое внимание уделяется вкусовым качествам, устойчивости к возбудителям и болезням, пригодности к традиционным способам переработки (солению, квашению), а также возможности длительного хранения", - отметил ученый.

Заместитель директора по научной работе Института плодоводства НАН Беларуси Анатолий Криворот отметил, что ученые работают также над расширением ассортимента плодово-ягодной продукции для белорусского потребителя. В институте выведены новые сорта боярышника, актинидии, жимолости. Недавно состоялось заседание ученого совета, где рекомендовали к прохождению испытаний и включению в реестр нового сорта персика. В Беларуси также созданы отечественные сорта фундука "лал" и "яшма". "Кроме того, для расширения периода потребления уже привычных нам культур мы проводим работу с ранними и суперпоздними сортами. Например, передали для испытаний сорт яблок, который созревает рано - первую продукцию можно потреблять уже в начале июля", - добавил заместитель директора.

Что касается перерабатывающей отрасли, ее научным сопровождением занимается НПЦ НАН по продовольствию. По словам начальника отдела технологий консервирования пищевых продуктов НПЦ по продовольствию Людмилы Павловской, в центре за последние 10-15 лет разработано 42 государственных стандарта, один межгосударственный стандарт и 44 технических условия для отрасли. НПЦ также занимается разработкой новых технологий переработки и внедрением их на предприятиях.-0-

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