Владимир Дворник: в производстве картофеля и овощей доля продукции фермеров и частников увеличивается

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможности, предоставляемые частному сектору Беларуси, увеличивают их долю в производстве овощной продукции и картофеля. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил заместитель премьер-министра Владимир Дворник, сообщает БЕЛТА.

"Мы с каждым годом даем возможность частному бизнесу развиваться. Если в общественном секторе сегодня производим 1 млн т картофеля, то в целом во всех категориях - 6 млн т. Это говорит о том, что фермеры, частные лица занимаются производством не только для себя, но и на продажу. То есть это уже бизнес. То же самое происходит и по овощным культурам. Мы даем возможность частнику заработать. И видим, что в этом направлении идет хорошее движение", - сказал Владимир Дворник.

Также он заверил, что в текущем году будет получено больше продукции во всех отраслях сельхозпроизводства, чем в прошлом. Закладка стабфондов будет обеспечена в полном объеме.-0-