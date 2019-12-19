Двухмиллионную тонну продукции отгрузил сталепроволочный цех №1 БМЗ

19 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сталепроволочный цех №1 ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" преодолел производственный рубеж в 2 млн т метизной продукции, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Александр Олесик.

Как уточнили на заводе, именно такой объем продукции произведен за 32 года работы цеха. "Юбилейная тонна, которой стала бортовая бронзированная проволока, была отгружена на один из заводов компании NOKIAN TYRES", - рассказал пресс-секретарь.

Метизное производство БМЗ представлено тремя сталепроволочными цехами, выпускающими широкую линейку металлопродукции: металлокорд, проволоку для рукавов высокого давления, бортовую бронзированную и прочие виды проволоки, холоднодеформированную арматуру, фибру. Ожидается, что к концу года суммарное производство метизных цехов завода преодолеет рубеж в 6,5 млн т.

По итогам 11 месяцев 2019 года экспорт БМЗ превысил $1 млрд. Более 20% в структуре экспортных поставок занимает метизная продукция. В январе - ноябре география экспорта завода расширилась до 65 стран. "В этом году БМЗ активно развивает африканское направление - Кения, Ливия, Уганда. В списке потребителей продукции завода также появились такие страны, как Гаити и Азербайджан. Продолжилась диверсификация прежних рынков (куда поставки не осуществлялись пять и более лет). Так, в Алжир, Гану, Ирак была поставлена катанка, в Венгрию и Японию - металлокорд, в Сербию - фибра", - подчеркнул Александр Олесик.

ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" - высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли Беларуси. Структурно состоит из четырех связанных одной технологической цепочкой производств: сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного. Также есть цеха инфраструктуры. Ежегодно более 80% выпускаемой БМЗ продукции отправляется на экспорт.-0-