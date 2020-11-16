Джук: США поддерживают расширение присутствия американских компаний в ПВТ

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский и временный поверенный в делах США в Беларуси Джеффри Джук на встрече в ПВТ обсудили белорусско-американское сотрудничество в сфере IТ и высоких технологий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ПВТ.

"Джеффри Джук подчеркнул, что американская сторона поддерживает активное развитие парка и расширение присутствия американских компаний в ПВТ. На встрече было отмечено, что благоприятный деловой климат и стабильный правовой режим имеют решающее значение для американского бизнеса в Беларуси и являются важными факторами для будущих инвестиций и расширения взаимодействия", - сообщили в пресс-службе.

Стороны отметили, что деловые контакты, наработанные по линии Парка высоких технологий, также способствуют развитию двустороннего взаимодействия в других отраслях экономики.

Соединенные Штаты Америки - крупнейший рынок и инвестор для ПВТ. За девять месяцев этого года экспорт компаний парка в США достиг $816 млн. По итогам 2019 года этот показатель превысил $945 млн, что составило 43% от всего экспорта резидентов ПВТ. Сегодня в парке более 70 компаний с американским капиталом.-0-