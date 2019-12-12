ЕАБР намерен наращивать присутствие в Беларуси - Бельянинов

12 декабря, Минск /Корр.БЕЛТА/. Евразийский банк развития намерен наращивать присутствие в Беларуси. Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов, сообщает БЕЛТА.

ЕАБР заинтересован участвовать в финансировании инфраструктурных проектов - в дорожном строительстве, энергетике и других. "Беларусь в этом плане весьма благоприятна. Мы рассчитываем наращивать там присутствие", - сказал Андрей Бельянинов.

Так, ЕАБР не оставляет надежды по поводу участия в уставном капитале Белинвестбанка. Начат новый этап взаимодействия с БелАЗом. Андрей Бельянинов напомнил, что 29 ноября в Москве на полях XIV Международной конференции "Евразийская экономическая интеграция" ЕАБР и БелАЗ подписали кредитный договор на 50 млн евро. "Мы рассчитываем на углубление сотрудничества с "Беларуськалием". У нас на выходе хороший проект", - добавил он.

По данным на 1 декабря, объем текущего инвестиционного портфеля банка превысил $4,1 млрд, прирост с начала года составил 18%. Балансовый портфель возрос на 25,2% до $2,7 млрд.

Евразийский банк развития - международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Государствами - участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.-0-