ЕАБР отмечает укрепление бюджетов стран - участниц банка

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аналитики Евразийского банка развития констатируют укрепление бюджетов стран - участниц банка. Такие выводы сделаны в ежемесячном макрообзоре ЕАБР, сообщает БЕЛТА.

В ЕАБР обращают внимание, что достижения последних лет в области снижения инфляции и укрепления экономического роста наряду с улучшением ситуации на мировых товарных рынках создали предпосылки для повышения фискальной устойчивости в большинстве стран региона. С 2017 года в странах ЕАБР наблюдается опережающий рост доходов над расходами, что обусловило сокращение бюджетных дефицитов (в Беларуси - увеличение профицита). Расширение дефицита государственного бюджета в 2017 году отмечено только в Казахстане и в основном было связано с ростом целевых расходов на оздоровление финансовой системы страны.

Аналитики отмечают, что, несмотря на ограниченный рост расходов, социальная направленность бюджетов была сохранена во всех экономиках региона. В 2018 году тенденция сокращения дефицитов продолжилась, а в ряде стран отмечается наращивание фискальных резервов. В Беларуси в январе-сентябре 2018 года профицит бюджета составил 3,8% ВВП. Накопление фискальных резервов в Беларуси связано с предстоящими выплатами по госдолгу, добавили в ЕАБР.

По оценке Евразийского банка развития, дальнейшее укрепление бюджетов стран региона позволит избежать накопления внутренних дисбалансов, укрепить на этой основе потенциал роста в среднесрочной перспективе и повысить устойчивость экономик к внешним шокам. В частности, формирование устойчивой тенденции к снижению уровня госдолга позволит снизить уязвимость экономик к внешним шокам и, как следствие, повысить устойчивость бюджетного сектора.

"В целом укрепление бюджетов стран ЕАБР создает основу для активизации инвестиционного роста, стимулирующего повышение потенциальных темпов экономического развития", - считают аналитики банка.

Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Государствами - участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.-0-