ЕАБР ожидает оживления потребительского и инвестиционного спроса в странах - участницах банка

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийский банк развития ожидает постепенного оживления потребительского и инвестиционного спроса в странах - участницах банка. Такой прогноз сделан в информационно-аналитическом обзоре ЕАБР за август 2020 года, сообщает БЕЛТА.

"Базовый сценарий прогноза ЕАБР предполагает последовательное смягчение карантинных ограничений в странах региона операций банка в оставшейся части года, что будет формировать условия для восстановления экономической активности. Мы ожидаем постепенного оживления потребительского и инвестиционного спроса, поддерживаемого антикризисными мерами властей", - отметили аналитики банка.

В то же время риски по-прежнему повышенные, так как развитие эпидемиологической ситуации остается неопределенным, а вероятность усиления геополитической напряженности сохраняется. "Последнее может оказать существенное негативное воздействие на бизнес-климат в регионе", - полагают в ЕАБР.-0-