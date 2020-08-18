ЕАБР ожидает восстановления экономик стран-участниц банка

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийский банк развития ожидает постепенного восстановления экономик стран-участниц банка. Такой прогноз сделан в информационно-аналитическом обзоре ЕАБР за июль 2020 года, сообщает БЕЛТА.

В большинстве государств региона по итогам II квартала текущего года зафиксировано снижение ВВП. Наибольшее падение отмечено в Кыргызстане и России.

Что касается Беларуси, то, как отмечают аналитики ЕАБР, экономический спад в стране существенно замедлился. Уменьшению глубины спада способствовало оживление внутренней потребительской активности и внешнего спроса на фоне постепенного улучшения эпидемиологической ситуации в стране и смягчения карантинных ограничений за рубежом. Вместе с тем перспективы дальнейшего восстановления экономической активности аналитики оценивают достаточно сдержанно.

Для смягчения негативных экономических и социальных последствий пандемии COVID-19 государства, входящие в ЕАБР, активно применяют меры фискальной и монетарной поддержки. Во II квартале 2020 года заметно расширился дефицит государственных бюджетов стран региона. Государственная поддержка ориентирована на наиболее пострадавшие сектора экономики и домашние хозяйства и включает в себя финансовую помощь бизнесу, обеспечение доступа к льготному кредитованию, снижение административной и регуляторной нагрузки, налоговые послабления, поддержку доходов населения. Монетарные регуляторы в июле продолжали смягчать денежно-кредитную политику для содействия процессу восстановления экономической активности.-0-