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18 декабря 2019, 15:54

ЕАБР ожидает замедления инфляционных процессов в Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийский банк развития ожидает замедления инфляционных процессов в Беларуси. Такой прогноз приводится в информационно-аналитическом обзоре банка за ноябрь 2019 года, сообщает БЕЛТА.

"В ноябре-декабре текущего года мы ожидаем замедления инфляционных процессов", - говорится в обзоре. Отмечается, что это произойдет в том числе под влиянием ситуации с потребительскими ценами в России.

Аналитики ЕАБР ожидают сохранения в Беларуси сдержанной экономической активности. Поддержку экономике в октябре текущего года оказало увеличение сельхозпроизводства после низких показателей 2018 года, а также увеличение объема строительных работ и предоставляемых услуг в отраслях информации и связи. ЕАБР ожидает, что экономическая активность в стране до конца года будет находиться вблизи равновесия и темп прироста ВВП по итогам 2019 года составит 1,2%.

По мнению аналитиков, экономическое развитие стран - участниц ЕАБР в этом году происходит в достаточно сложных внешнеэкономических условиях. Несмотря на некоторое восстановление роста мировой экономики в октябре-ноябре, индикаторы экономической активности остаются вблизи многолетних минимумов. "Одной из основных причин является напряженность в мировой торговле, ведущая к ослаблению инвестиционного спроса и деловой уверенности. Неопределенность глобальных перспектив оказывает давление на цены сырьевых товаров, большинство из которых демонстрирует тенденцию к снижению", - констатировали в ЕАБР.-0-

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