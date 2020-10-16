ЕАБР перечислил Беларуси кредит в $500 млн из средств ЕФСР

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийский банк развития (ЕАБР), который является управляющим средствами Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), перечислил Беларуси финансовый кредит из средств фонда в объеме $500 млн, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ЕФСР.

Средства предоставляются сроком до 10 лет с льготным периодом до 5 лет под плавающую процентную ставку (определяется как средняя доходность российских еврооблигаций в долларах США на срок 7 лет). Финансовый кредит из средств ЕФСР направлен на поддержку бюджета Беларуси в условиях негативных последствий пандемии COVID-19.

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств - участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Государствами - участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) в размере $8,513 млрд учрежден 9 июня 2009 года правительствами тех же шести стран. Целями ЕФСР является содействие странам - участницам в преодолении последствий глобального финансового кризиса, в обеспечении их экономической и финансовой стабильности и поддержке интеграционных процессов в регионе. Государства - участники ЕФСР наделили ЕАБР функциями управляющего средствами Фонда и подписали с банком соглашение об управлении средствами фонда.-0-

Минфин Беларуси подтвердил получение $500 млн из средств ЕФСР Как поясняли ранее в пресс-службе ЕАБР, средства предоставляются сроком до 10 лет с льготным периодом до 5 лет под плавающую процентную ставку (определяется как средняя доходность российских еврооблигаций в долларах США на срок 7 лет).