ЕАБР первым из международных финорганизаций получил статус участника торгов на фондовом рынке БВФБ

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийский банк развития стал первой международной финансовой организацией, получившей статус участника торгов на фондовом рынке Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт БВФБ.

Сейчас участниками торгов на фондовом рынке выступают 67 организаций, в том числе 27 банков и 40 брокерских компаний. За первый квартал 2020 года объем торгов на фондовом рынке БВФБ составил более Br2,5 млрд.

С декабря 2019 года участники торгов в секции фондового рынка БВФБ получили возможность заключать сделки с участием центрального контрагента (на условиях предварительного 100% обеспечения сделок), что расширило их возможности по обслуживанию своих клиентов.

"Международные финансовые организации уже имеют возможность работать напрямую на отечественном биржевом валютном рынке. Надеемся, что их появление в качестве участников торгов на биржевом фондовом рынке добавит рынку новую ликвидность, а самим международным организациям предоставит дополнительные возможности для выгодного инвестирования свободных ресурсов и управления рисками", - отметил председатель правления БВФБ Андрей Аухименя.

"Получение статуса участника торгов на фондовом рынке БВФБ поможет Евразийскому банку развития расширить свое присутствие на финансовом рынке Республики Беларусь. Нам очень приятно наблюдать, как удачно развивается стратегическое сотрудничество между ЕАБР и БВФБ. С сентября прошлого года ЕАБР выступил в роли маркет-мейкера на валютной секции БВФБ по инструменту российский рубль/белорусский рубль. Взаимовыгодное сотрудничество с БВФБ помогает ЕАБР выполнять одну из своих приоритетных задач - оказывать содействие в развитии и повышении интеграционных процессов на финансовых рынках стран-участниц банка", - прокомментировал директор казначейства ЕАБР Данияр Имангалиев.

Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, учрежденная для содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Государствами - участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.-0-