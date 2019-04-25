ЕАБР планирует рост кредитного портфеля в 2019 году до $2,9 млрд

25 апреля, Конаково /Корр. БЕЛТА/. Евразийский банк развития планирует, что его кредитный портфель в 2019 году вырастет до $2,9 млрд. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя правления ЕАБР Андрей Крайний, передает корреспондент БЕЛТА.

Зампред правления рассказал об ожидаемых показателях проектной деятельности банка. "Планируем, что объем подписания новых проектов в 2019 году составит примерно $1,1-1,2 млрд, а балансовый кредитный портфель вырастет с $2,2 млрд до $2,8-2,9 млрд", - отметил Андрей Крайний. Что касается текущего инвестиционного портфеля (включает в себя кредитный портфель и внебалансовые обязательства по финансированию проектов), то руководство ЕАБР рассчитывает на увеличение с $3,4 млрд до $3,8-3,9 млрд.

Прибыль по итогам 2019 года пока планируется на уровне $50 млн. "Сейчас довольно тяжело дать точные прогнозы. Многое будет зависеть от темпов подписания новых проектов, ситуации на фондовом и валютном рынках. Кроме того, у любого банка есть такой фактор неопределенности, как формирование провизий (резервов). Какой будет ситуация с этим на конец 2019 года, предсказывать тяжело", - сказал Андрей Крайний.

В 2018 году ситуация была благоприятной: были восстановлены провизии по кредитам группе компаний "Алютех" в Беларуси. В результате банк получил $10 млн дополнительного дохода.

Андрей Крайний напомнил, что согласно стратегии ЕАБР на 2018-2022 годы банк помимо инвестиционной деятельности занимается

расчетно-клиринговыми операциями по расчетам в национальных валютах в интересах клиентов. В ЕАБР создали рабочую группу по организации расчетно-клирингового обслуживания. В 2018 году система работала в пилотном режиме. Сейчас операции по счетам юридических лиц (прием и отправка платежей, конвертация, размещение депозитов, начисление и выплата вознаграждения, взимание комиссий и т.д) проводятся штатно.

По данным на конец 2018 года, ЕАБР принял на расчетно-депозитное обслуживание 30 компаний, в том числе одну международную организацию.

Евразийский банк развития учрежден Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Государствами - участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.-0-