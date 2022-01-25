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25 января 2022, 14:08

ЕАБР: почти три четверти компаний заявили о положительном влиянии ЕАЭС на ведение бизнеса

Фото из архива
Фото из архива

25 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Около 73% компаний положительно оценивают Евразийский экономический союз и заявляют, что он облегчает ведение бизнеса. Такие результаты получены в ходе исследования "Интеграционный бизнес-барометр ЕАБР", проведенного Евразийским банком развития (ЕАБР), сообщили БЕЛТА в пресс-центре банка.

"По оценкам большинства опрошенных компаний (в среднем 73%), евразийская интеграция облегчает ведение бизнеса на территории входящих в ЕАЭС государств, - рассказали в пресс-центре. - Для одних - значительно, для других - в некоторой степени: доля таких ответов в совокупности составила 79% и 78% в Казахстане и Беларуси соответственно, по 75% - в России и Армении, а в Кыргызстане - 60%. Причем в Беларуси и Казахстане не выявлено компаний, в которых считают, что работа ЕАЭС усложняет ведение бизнеса. В России чаще, чем в других странах, респонденты затруднялись с ответом на этот вопрос".

В то же время компании при ведении внешнеэкономической деятельности в ЕАЭС и регионе СНГ сталкиваются с барьерами, чаще всего в торговле. Помимо технических барьеров (маркировка, этикетирование, сертификация и т. д.), сложностей таможенного оформления и санитарных норм, респонденты чаще прочих называли высокую конкуренцию, отсутствие информации о внешних рынках и потенциальных партнерах, ограничения сбыта товаров и финансовые меры (валютное регулирование, регулирование условий оплаты, получения и использования кредита для финансирования импорта). Наименее распространенными оказались сложности с экспортными субсидиями, защитой прав интеллектуальной собственности, ограничениями в области государственных закупок, ценовым контролем конкуренции.

Среди мер, принятых в рамках ЕАЭС, самыми популярными стали меры по цифровой трансформации. Наиболее эффективными их считают в Казахстане, Кыргызстане, чуть менее - в Беларуси, а реже всего - в Армении и России. Во всех странах в целом самой успешной мерой считают реализацию цифровой повестки в ЕАЭС, о ней положительно отзывается 71% компаний в Армении, 73% - в Беларуси, 83% - в Казахстане и 65% - в России.

По мнению большинства компаний, среди решений, принятых в рамках ЕАЭС и направленных на поддержку бизнеса, лучше всего работает снижение налоговой нагрузки, а хуже всего - введение специального режима для инвесторов из государств-членов, предполагающего наличие свободного выбора использования национального режима и режима наибольшего благоприятствования в каждой стране ЕАЭС. Высоко оцениваются такие меры, как отсрочка по уплате косвенных налогов до 50 дней и наличие для граждан каждой страны ЕАЭС равных с резидентами других государств-членов прав при трудоустройстве. Также компании выделили наиболее привлекательные и желательные льготы и послабления для бизнеса в рамках ЕАЭС, среди которых льготное кредитование, налоговые и таможенные послабления.

Исследование ЕАБР показало, что осведомленность бизнеса о ЕАЭС составляет в среднем 85%. Наиболее высокий уровень выявлен в Армении и Кыргызстане (98% и 92% соответственно выбрали варианты ответа "знаю хорошо" и "знаю в общих чертах"), а также в Казахстане (84%). Практически одинаковый уровень информированности о деятельности ЕАЭС в целом характерен для бизнеса России и Беларуси: треть опрошенных компаний хорошо владеет информацией, а чуть более половины респондентов имеет общие представления о ЕАЭС.

Среди евразийских межгосударственных институтов более всего компании информированы о Высшем Евразийском экономическом совете (варианты ответа "знаю хорошо" и "знаю в общих чертах" суммарно дали в среднем 68,5% респондентов), ЕАБР (в среднем 65%) и Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) (в среднем 60%). При этом уровень информированности бизнеса о деятельности институтов варьируется. Например, если 14% компаний знают о деятельности ЕЭК хорошо (чаще такой ответ выбирали в Беларуси, Армении и России), то 45% знают в общих чертах. В отношении Делового совета ЕАЭС аналогичные ответы дали в среднем 42% (из них 7% хорошо осведомлены и 35% - в общих чертах, выше всего доля таковых в Беларуси и Кыргызстане). О деятельности Суда ЕАЭС информированы в среднем 33% (7% знают хорошо и 26% - в общих чертах, причем чаще всего такие ответы давали в Беларуси, где находится его штаб-квартира).

Проект "Интеграционный бизнес-барометр ЕАБР" реализован совместными усилиями Центра интеграционных исследований ЕАБР и Международной некоммерческой ассоциацией исследовательских агентств "Евразийский монитор". В опросах, проходивших в августе - сентябре 2021 года, приняли участие 337 компаний.-0-

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