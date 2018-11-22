ЕАБР предлагает допмеры для продвижения расчетов в нацвалютах на евразийском пространстве

22 ноября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Евразийский банк развития предлагает дополнительные меры для дальнейшего продвижения расчетов в национальных валютах на евразийском пространстве, в частности, создание в ЕАЭС системы передачи финансовых сообщений. Об этом заявил председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей Бельянинов на XIII Международной конференции "Евразийская экономическая интеграция" в Москве, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению Андрея Бельянинова, "для дальнейшего продвижения расчетов в национальных валютах на евразийском пространстве необходимо создание евразийской системы передачи финансовых сообщений с использованием возможностей ЕАБР в качестве так называемой регулятивной песочницы". Председатель правления банка отметил, что это потребует плодотворного и активного сотрудничества всех заинтересованных, участия правительств и национальных банков стран - участниц ЕАБР.

"Реализация этого проекта будет способствовать усилению роли национальных валют в трансграничных расчетах и дедолларизации экономик стран - участниц ЕАЭС", - убежден он.

Андрей Бельянинов заявил о намерении ЕАБР развивать сотрудничество с Банком развития Беларуси и аналогичными финансовыми институтами других стран ЕАЭС.

Формирование единого расчетного пространства ЕАЭС в национальных валютах стало одной из ключевых тем конференции "Евразийская экономическая интеграция". Обсуждаются усиление их роли в платежах за экспорт и импорт в ЕАЭС и на пространстве Большой Евразии.

Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Государствами - участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.-0-