ЕАБР предоставил "Минскэнерго" 101,2 млн евро для строительства пиково-резервного энергоисточника

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийский банк развития (ЕАБР) и РУП "Минскэнерго" подписали договор на открытие долгосрочной кредитной линии в размере 101,2 млн евро, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕАБР.

Для финансирования проекта ЕАБР привлек целевой кредит у консорциума ведущих германских банков, KFW IPEX Bank и Landesbank Hessen Thuringen Girozentrale. Кредит обеспечен страховкой шведского экспортно-кредитного агентства (EKN).

Средства направят на финансирование поставки основного энергетического оборудования по контракту с Siemens Energy AB, которое необходимо для строительства пиково-резервного энергоисточника мощностью 300 МВт на ТЭЦ-5.

Евразийский банк развития - международная финансовая организация, содействующая интеграции и развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, энергетики, химической и горнодобывающей промышленности, машиностроении.

РУП "Минскэнерго" - госпредприятие, обеспечивающее производство, транспортировку, распределение и реализацию электрической и тепловой энергии, а также оперативно-диспетчерское управление региональной энергосистемы Минска и Минской области. "Минскэнерго" входит в состав ГПО "Белэнерго" и управляет государственными электростанциями, электрическими и тепловыми сетями Минска и Минской области.-0-