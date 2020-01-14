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14 января 2020, 14:48

ЕАБР предоставляет "Беларуськалию" кредит на $400 млн

Фото из архива
Фото из архива

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийский банк развития предоставляет ОАО "Беларуськалий" кредит на $400 млн. Кредитное соглашение будет подписано сегодня в Минске, сообщил журналистам председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Размер кредита - $400 млн. Производство компании ориентировано на экспорт, поэтому спокойно подписываем, без госгарантий. Считаем, что это взаимное доверие", - сказал Андрей Бельянинов. Возможное подписание соглашения начали прорабатывать в 2019 году.

Про его словам, средства пойдут в том числе на техническое перевооружение, пополнение оборотных средств предприятия. Кредит выделяется сроком на 5 лет. Сумма учитывает ранее выданные $100 млн.

Как уточнил генеральный директор ОАО "Беларуськалий" Иван Головатый, часть кредитных средств пойдет на завершение проекта Петриковского ГОКа, который строится с 2015 года. "Строительство первой очереди завершено на 90%, в 2021 году планируется его закончить. Уже начаты работы на калийном горизонте, ведется проходка горных выработок", - рассказал Иван Головатый. Он подтвердил, что предприятие готово к взаимовыгодным контактам с ЕАБР.

На текущий момент в строительство Петриковского ГОКа вложено примерно $690 млн, в этом году планируется направить еще $200-250 млн.

Из значимых проектов, куда будут вложены кредитные средства, также строительство Дарасинского рудника, запуск второй очереди завода по производству нитрата калия.

ОАО "Беларуськалий" является одним из крупнейших производителей и экспортеров калийных удобрений в мире. В состав предприятия входят четыре рудоуправления, вспомогательные и обслуживающие подразделения.

Евразийский банк развития - международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года для содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Государствами - участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.-0-

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