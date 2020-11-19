ЕАБР привлек 1,5 млрд юаней для финансирования трансграничных сделок между КНР и странами банка

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийский банк развития (ЕАБР) привлек 1,5 млрд юаней (около $230 млн) для финансирования трансграничных сделок между КНР и странами - участницами банка, среди которых и Беларусь, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕАБР.

Финансирование привлечено по кредиту от The Export-Import Bank of China (Эксимбанк Китая). Кредитная линия предоставлена на пять лет.

"Это первый опыт ЕАБР по привлечению финансирования на китайском рынке. Сделка с Эксимбанком - результат постоянной работы по увеличению доступности средне- и долгосрочных заимствований на рынках капитала от крупнейших игроков. В конечном итоге это позволяет Евразийскому банку развития предоставлять выгодные условия для реализации проектов развития и интеграции наших стран", - заявил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года для содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Государствами - участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.-0-