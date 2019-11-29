ЕАБР профинансирует закупку для России 5 тыс. лифтов "Могилевлифтмаша"

29 ноября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Евразийский банк развития в ближайшие два года намерен профинансировать для России закупку 5 тыс. лифтов ОАО "Могилевлифтмаш". Меморандум об этом подписан на полях XIV Международной конференции "Евразийская экономическая интеграция", передает корреспондент БЕЛТА.

Меморандум подписали председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов, председатель Общественного совета при Минстрое России Сергей Степашин, посол Беларуси в России Владимир Семашко, государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

ЕАБР намерен профинансировать ускоренную замену 5 тыс. лифтов в многоквартирных домах. На первом этапе в 2020 году банк собирается выделить 10 млрд российских рублей на условиях беспроцентной рассрочки оплаты на срок до 60 месяцев и без удорожания для собственников квартир.

Как отметил Владимир Семашко, участие в реализации инвестиционного проекта позволит "Могилевлифтмашу" получить дополнительные заказы на российском рынке. В 2018 году предприятие выпустило более 14 тыс. лифтов. В 2019-м "Могилевлифтмаш" открыл в России три совместных лифтостроительных предприятия. ПО "МЛМ Воздухотехника" (Москва), "МЛМ Невский Лифт" (Санкт-Петербург), ПО "НЛМ" (Московская область) также смогут принять участие в программе ускоренной замены лифтов жилфонда РФ.

Евразийский банк развития - международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Государствами - участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.-0-