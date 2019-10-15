ЕАБР прогнозирует дальнейшее замедление инфляции в Беларуси

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийский банк развития прогнозирует дальнейшее замедление инфляционных процессов в Беларуси. Такая оценка дается в сентябрьском информационно-аналитическом обзоре банка, сообщает БЕЛТА.

"В сентябре-октябре мы ожидаем дальнейшего замедления инфляционных процессов в Беларуси, чему будет способствовать стабилизация роста цен на продовольственные товары", - отмечается в обзоре.

Аналитики банка считают, что в ближайшие месяцы поддержку экономическому росту может оказать потребительская активность в связи с повышением заработных плат в бюджетных организациях (с 1 сентября тарифная ставка первого разряда, от размера которой зависят заработные платы в бюджетном секторе, повышена на 12,6%). В целом прирост ВВП Беларуси по итогам 2019 года, согласно прогнозу ЕАБР, составит 1,2%.

ЕАБР оценивает влияние налогово-бюджетной политики на экономическую активность в текущем году как близкое к нейтральному и ожидает его сохранения в среднесрочном периоде.-0-