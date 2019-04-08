ЕАБР прогнозирует инфляцию в Беларуси в 2020-2021 годах вблизи целевых ориентиров Нацбанка

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийский банк развития прогнозирует инфляцию в Беларуси в 2020-2021 годах вблизи целевых ориентиров Национального банка. Об этом говорится в очередном макрообзоре ЕАБР, сообщает БЕЛТА.

По данным аналитиков ЕАБР, в 2019 году ожидается временное ускорение инфляции, которая может превысить целевой уровень в 5% на конец года. Прогнозируется, что это явление будет иметь временный характер, и в 2020-2021 годах инфляция будет находиться вблизи целевых ориентиров Нацбанка Беларуси (на конец 2020 года - не более 5%, далее Нацбанк нацелен на снижение инфляции до 4%. - Прим. БЕЛТА).

Инфляция в 2018 году сложилась в пределах целевого ориентира Нацбанка, чему способствовало проведение сбалансированной монетарной политики. Вместе с тем после достижения исторически минимальных значений в июне-июле 2018 года инфляционные процессы во второй половине года начали ускоряться под влиянием роста цен на продовольствие и топливо, увеличения инфляции в России и сохранения высокого потребительского спроса. На фоне этого во второй половине 2018 года был приостановлен цикл снижения ставки рефинансирования.

По прогнозу ЕАБР, в среднесрочном периоде при отсутствии дополнительного стимулирования ВВП Беларуси будет увеличиваться на 1,5-2% ежегодно. Аналитики банка считают, что ключевым риском для белорусской экономики в 2019 году остается геополитическая напряженность в регионе. "В силу тесных торгово-экономических связей экономики Беларуси с экономикой РФ потенциальное ужесточение санкций в отношении России может оказать негативное влияние и на экономическую активность в Беларуси", - отмечается в макрообзоре.

При этом в ЕАБР считают, что увеличение потенциального роста экономики возможно по мере реализации инициатив правительства в области либерализации бизнес-среды и повышения инвестиционной привлекательности страны. "Позитивным шагом в данном направлении является утверждение в октябре 2018 года Стратегии развития малого и среднего предпринимательства, направленной на улучшение условий ведения бизнеса и повышение на этой основе конкурентоспособности белорусской экономики", - считают аналитики банка.

Профицит республиканского бюджета в 2018 году увеличился за счет влияния временных факторов: роста сырьевых цен и высоких восстановительных темпов роста экономики. Формирование профицитного бюджета способствовало снижению потребности страны в рефинансировании государственного долга. В среднесрочном периоде ожидается сохранение направленности бюджетно-налоговой политики на повышение фискальной и долговой устойчивости, полагают в ЕАБР.-0-