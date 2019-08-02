ЕАБР рассматривает еще один проект с "Беларуськалием" на $300 млн

2 августа, Нур-Султан /Корр. БЕЛТА/. Евразийский банк развития рассматривает еще один проект с ОАО "Беларуськалий" на $300 млн. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя правления ЕАБР Амангельды Исенов, передает корреспондент БЕЛТА.

В мае было подписано кредитное соглашение, по которому ЕАБР выделяет $100 млн на финансирование оборотного капитала и инвестиционной программы ОАО "Беларуськалий". "Вторая часть проекта с "Беларуськалием" у нас практически готова. Мы хорошо продвинулись по ней. Осталось пару ключевых моментов, по которым мы должны прийти к согласию с клиентом. Там речь идет о сумме $300 млн", - рассказал Амангельды Исенов.

Кроме того, ЕАБР планирует заявиться на участие в проектах по реконструкции дорог, в частности М10. "Уже направлена от нас соответствующая конкурсная документация. Есть меморандум о сотрудничестве с Банком развития Беларуси. У нас в этом плане хорошие переговоры", - сказал заместитель председателя правления банка.

По его словам, ЕАБР также "очень хорошо ориентируется на партнерство с БелАЗом и "Гродно Азотом".

Евразийский банк развития - международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Государствами - участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.-0-