ЕАБР сохраняет интерес к участию в акционерном капитале Белинвестбанка

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийский банк развития сохраняет интерес к участию в акционерном капитале ОАО "Белинвестбанк". Об этом сегодня журналистам сообщил председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Бельянинов отметил, что переговоры продолжаются. "Мы своих позиций не поменяли, - сказал он. - Мы по-прежнему заинтересованы в этой сделке". Он добавил, что ЕАБР заинтересован в присутствии в капиталах банков в странах, в которых работает.

Ранее во время встречи председателя правления ЕАБР с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом заявлялось, что переговоры по этому вопросу находятся в активной фазе.

Евразийский банк развития - международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Государствами - участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.-0-