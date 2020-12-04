ЕАБР, ВЭБ.РФ и банки развития Казахстана и Беларуси объединят усилия

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийский банк развития (ЕАБР), российская госкорпорация развития ВЭБ.РФ, Банк развития Казахстана и Банк развития Беларуси заключили меморандум о сотрудничестве с целью развития интеграции между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщается на сайте ЕАБР.

Церемония подписания состоялась на полях Первого Евразийского конгресса, организованного ЕАБР. В рамках достигнутых договоренностей стороны объединят усилия для развития интеграции между странами ЕАЭС путем осуществления инвестиционной деятельности, а также для достижения общих целей и реализации общих инициатив в области будущего сотрудничества, представляющих взаимный интерес.

"Подписанный меморандум - это не только продолжение успешного сотрудничества с каждой из сторон, но и новый этап взаимоотношений ключевых финансовых институтов наших стран, направленный на развитие и интеграцию стран ЕАЭС", - отметил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

"В силу своего особого статуса институты развития нацелены в своей деятельности на решение наиболее актуальных и животрепещущих экономических задач. Подписанный сегодня меморандум объединит уникальные компетенции и опыт всех институтов развития ЕАЭС и станет мощным синергетическим импульсом для более масштабного межрегионального финансового сотрудничества. Уверен, что такое тесное партнерство уже в обозримой перспективе воплотится в реализацию новых взаимовыгодных проектов и инициатив", - прокомментировал председатель правления Банка развития Беларуси Андрей Жишкевич.-0-